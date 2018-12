Fé e filosofia influenciam banda barbarense

Crescendo juntos no contexto musical da Igreja Pentecostal, os irmãos barbarenses Gesse Eliabe da Silva, de 23 anos, e Gesiel Borges da Silva, de 25, criaram um entrosamento natural que rendeu frutos rapidamente. Depois de desenvolverem alguns projetos juntos, como o G35, criaram a banda de rock alternativo Aldersgate e, agora, lançam seu primeiro EP, “Farol”. Inspirados em correntes filosóficas e no movimento religioso do metodismo, os irmãos trazem no disco três canções que entre os temas abordam planos futuros, relacionamentos e fé em um “amor acessível”.

“‘Farol’ é um trabalho bem diverso, e fala sobre não termos uma esperança movida pela força de nossas próprias atitudes, projetos e ideias, mas pela renovação do entendimento. Existe um amor que é farol para os que estão perdidos, desamparados e aflitos, e nós precisamos caminhar com fé e esperança rumo a esse amor incompreensível, mas acessível”, conta Gesse. Foto: Divulgação

Ambos têm admiração pela vida e obra de John Wesley (precursor do metodismo), o que influenciou especialmente na escolha do nome da banda. John relatou que estava na Rua Aldersgate, em Londres, no dia 24 de maio de 1738, quando teve uma experiência denominada pela vertente religiosa como “coração aquecido”, o que mudou os rumos de sua vida. “Assim como Wesley foi impulsionado após ter seu coração aquecido, nós somos movidos pela mesma certeza a viver uma vida plena. Nas composições, somos muito influenciados por leituras como Hans Rookmaaker, Francis Schaeffer e outros, que influenciam não somente nas composições, mas também na vida”, afirma o músico.

Ambos assumem funções diversas nas criações. Gesse faz vocais, toca bateria, teclados e sintetizadores. Já Gesiel toca guitarra, violões e faz backing vocals. “Geralmente eu escrevo a letra já com melodia, Gesiel dá alguns feedbacks e ajustes, e vamos produzindo e ensaiando os arranjos em conjunto. O nosso ao vivo variou muito nos últimos tempos. Dependendo do evento, tocamos junto com amigos, mas oficialmente eu toco bateria, Gesiel guitarra, e no restante usamos programação eletrônica”, acrescenta o vocalista.

O primeiro single do EP é “Avenida Dois”, nome de uma das vias de acesso à Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em Barão Geraldo, e tem ligação direta com a mensagem transmitida pela letra. “Quando escrevi ‘Avenida Dois’ eu estava terminando um relacionamento e uma das razões foi porque eu queria começar a estudar na Unicamp. No final, terminamos, mas não consegui entrar na faculdade (risos). Com o tempo, fizemos algumas modificações na letra para trazer a ideia de que não podemos esperar as coisas acontecerem para tomarmos as melhores iniciativas para mudar nossa vida, e também a vida do outro”, explica Gesse.

“Farol” está disponível nas principais plataformas digitais.