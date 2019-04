Evento em Americana exalta a tradição afro no Brasil

Foto: Divulgação

A abertura da 10ª edição do Festival Americana Mostra, nesta quinta-feira, terá como destaque apresentações de danças e músicas de origem africanas. Maracatu, maculelê, jongo, umbigada entre outros ritmos fazem parte do repertório. A apresentação tem início às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, e a entrada ocorre pelo ticket cultura (o espectador escolhe se quer pagar entrada e o quanto pagar).

Três grupos de danças afro ocupam o palco na noite de abertura do festival. O primeiro a se apresentar é o Maracatu Estação Quilombo, de Americana. A seguir, vem o Trilha do Trecho, da cidade de Piracicaba, e finalizando o evento haverá a apresentação do Grupo Corpo que Fala, de Americana.

O Estação Quilombo foi fundado em 2014 pelo músico e pesquisador Heber Pequeno e tem como foco o maracatu, ritmo musical, dança e ritual de sincretismo religioso com origem no estado de Pernambuco.

“Apresentar em eventos organizados por outros coletivos é sempre um prazer para nós. O Fábrica das Artes apoia o Maracatu Estação Quilombo desde sempre. A apresentação vai ser em formato de cortejo, começando na praça [Divino Salvador] em frente a Câmara. Vamos fazer loas tradicionais e também loas do próprio grupo”, explica Karine Sallati, integrante do Estação.

Criado em 2012 pelos músicos Igor Mathias e Déh Martins, Trilha do Trecho cria um diálogo da MPB (Música Popular Brasileira) com expressões populares diversas. “Mostraremos canções afro e africanas em dialeto zulu e umbundo. Também traremos ao público toadas de boi, ijexas e jongos, numa pequena mostra do nosso trabalho, que é embasado em pesquisas e vivências em cultura e arte popular”, conta Andrea Martins, vocalista do grupo.

O Corpo Que Fala, explora o maculelê, dança folclórica brasileira de origem afro-brasileira e indígena. Em sua origem, o maculelê foi uma arte marcial armada, que nos dias de hoje se preserva na simulação de uma luta tribal usando como arma dois bastões guiados ao toque do tambor.

O grupo traz para as apresentações o protagonismo da mulher negra. “É uma proposta inclusiva que busca romper estereótipos que giram em torno de mulheres em geral e seus corpos.

A dança afro e expressões propicia um autoconhecimento do corpo e seus limites, empoderamento e melhor autoestima além da sonoridade buscando a coletividade e o companheirismo entre as mulheres”, define o coletivo.

A entrada é pelo ticket cultura (o espectador escolhe se quer pagar e com quanto contribuir).