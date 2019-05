Estreias marcam nova edição do Hup Fest

Foto: Divulgação

Estreias vão marcar a edição do Hup Fest que ocorre neste sábado, em Americana, com as bandas About a Soul, Belize e Bermudas, Kids On Mars e Pain. Enquanto a Pain, banda americanense de emo e shoegaze, vai debutar em um palco, a Belize e Bermudas traz em seu repertório pela primeira vez a faixa “Embaça”, criada em dezembro e que tem bases no movimento da guitarrada.

Arranjos, letras e conceito da Pain resgatam influências noventistas e existem há cerca de quatro anos, mas o grupo ainda prepara material para lançar e não tinha realizado apresentações, ao vivo, conta o guitarrista e vocalista Guilherme Turco. “A gente ensaia há alguns meses. Ainda não lançamos nada, ao que tudo indica iremos gravar e soltar o primeiro com cinco faixas nesses próximos meses”, explica ele. O grupo reúne integrantes da Strong Reaction e Hurry Up.

Misturando ritmos brasileiros e um rock caipira, a piracicabana Belize e Bermudas se apresenta em Americana pela primeira vez depois que lançou o EP “Cabreragem”, em outubro de 2018. Além de ter o repertório mais farto, o grupo vai agregar a faixa “Embaça”, que marca um novo intercâmbio sonoro dos músicos. “”Quando a gente lançou o ‘Cabreragem’, algumas pessoas que ouviram falaram que tinha alguns elementos do movimento das guitarradas, de Belém do Pará, e com essa fala de algumas pessoas, alguns amigos que ouviram, a gente acabou pesquisando mais sobre esse estilo de música brasileira, e foi pesquisar como fazer, estudar um pouco e acabou que essa é uma composição que surgiu depois do lançamento do ‘Cabreragem’” e segue bastante esse movimento das guitarradas. A gente considera que foi a nossa primeira ‘lambada moderna’”, afirma o guitarrista Leon Botão.

Já a americanense About A Soul agrega seu novo single “Stellar” ao seu setlist, voltado ao indie e folk rock, e retoma os shows no Brasil após um mini-turnê do vocalista e guitarrista Lucas Macedo no Canadá, onde gravou uma música que será lançado nos próximos dias. “Aprendi muita coisa, e também fiquei muito impressionado por toda estrutura e história daquele lugar”, conta o músico, sobre a experiência internacional. Já a Kids On Mars, é um duo formado pelos irmãos Caetano e Raul, membros da banda Midnight Sun, que mistura samplers, vocais de hip hop e bateria acústica.

ACONTECE. O Hup Fest ocorre a partir das 19h deste sábado, no Centro Cultural Família José. A entrada custa R$ 5 até 20h e R$ 10 depois deste horário. Rua Carlos Gomes, 231, no Jardim Santana.