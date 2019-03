Enok vem à rádio VOCÊ (AM 580) mostrar trabalho solo

Em turnê de divulgação de seu primeiro disco solo, “Forró Bom é Aqui”, lançado em agosto do ano passado, Enok Virgulino gravou participações recentemente nos programas “Sr. Brasil”, comandado por Rolando Boldrin na TV Cultura, e no “Silvio Brito em Família”, que Silvio Brito apresenta na Rede Vida.

E neste sábado, ele será recebido no programa Banquinho e Violão, às 11h, na Rádio Você (AM 580).

O músico de Americana conta que no programa da TV Cultura teve participações especiais de Boldrin em suas apresentações. Foto: Juarez Godoy

“Foi lindo, fui convidado para cantar duas, mas acabei cantando três, porque ele quis cantar mais uma comigo. Eu fiz também o programa do Silvio Brito, que vai sair amanhã [neste sábado], pela Rede Vida, às 21h30”, conta. O programa com sua participação no “Sr. Brasil” ainda não tem data confirmada.

Enok revelou também que já está preparando um novo CD. “Fiz uma música nova que chama ‘Mãe Terra’, um baião muito bonito. Já produzi em casa, pra ver como ficaria”, revela.

O cantor mostra ansiedade com as novas criações. “Na verdade, eu gostaria de lançar ainda para o São João. Não sei se vai ser possível, porque ainda estou envolvido com a divulgação do outro [álbum] e porque também não tenho as músicas todas, mas já está rendendo”, acrescenta.