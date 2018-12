Enok estreia show solo no Juca Jazz

“Foi amor à primeira” vista quando Enok Virgulino desceu do ônibus e pisou pela primeira vez em Americana, em dia 28 de abril de 1980. Nascido em Parnamirim, em Pernambuco, foi após sua vinda ao sudeste que o músico criou o Trio Virgulino, que conquistou sucesso nacional e até internacional com seu forró. Agora, 38 anos depois, o sanfoneiro e vocalista traz mais uma novidade ao território americanense: sobe em um palco na cidade pela primeira vez após estrear em carreira solo e lançar o disco “Forró Bom é Aqui”, em agosto. O show ocorre no Juca Jazz Club, nesta terça-feira, a partir das 20h30.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O artista traz a apresentação à sua “segunda terra natal” após já ter passado por cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Piracicaba, Santo André e Salvador. Nesta última, tocou no último domingo. “O novo disco ficou muito legal. Estou muito feliz com o resultado, com essa caminhada que a gente começou dia 5 de agosto”, conta Enok.

São 14 faixas, nove delas compostas pelo músico, que trouxe dois filhos para integrar seu novo grupo. Entre as participações especiais, Elba Ramalho canta na música “A Luz dos Meus Olhos”, composta por seu filho Rafa Virgulino. Outro filho de Enok, Jonas Virgulino também tem participação especial em uma das composições do disco. A canção “Fulô da Paixão” tem composição assinada por Flávio Leandro, “ícone no Nordeste”, classifica Enok.

Acompanham o sanfoneiro em seu novo projeto Dani Virgulino (zabumba), Rafa Virgulino (triângulo), Digo Ferreira (violão, guitarra e cavaquinho) e Aziel (baixo). “A gente faz algumas músicas do CD, e pra rechear o show, porque muita gente ainda não conhece as músicas, a gente faz alguns clássicos de Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Elba Ramalho”, conta o sanfoneiro.

Apesar de não ter completado um semestre com a nova produção, o músico já fala em um novo álbum. “Já estou me planejando para começar a gravar o disco novo em janeiro ou fevereiro, porque eu preciso entregar esse CD no máximo até o final de abril, antes das festas de São João”, explica.

ACONTECE: O show de Enok Virgulino ocorre a partir das 20h30 desta terça-feira pelo Juca Jazz Club, no John Gow Irish Pub, localizado na Rua Herman Müller, 275, Jardim Girassol. A partir das 18h, ocorre happy hour com o DJ Viny Blanco. Os ingressos custam R$ 15 e podem ser comprados no local e no John Gow Store. No dia, venda conforme disponibilidade.