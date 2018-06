Em estreia de turnê com Jay-Z, Beyoncé aparece com 8 produções diferentes

Beyoncé e Jay-Z estrearam na quarta-feira a turnê On The Run II com um show em Cardiff, no País de Gales. É a segunda vez que o casal faz uma série de apresentações em conjunto ao redor do mundo – a primeira aconteceu em 2014. Ao longo do show na noite passada, a cantora apareceu com oito produções diferentes.

Apostando em variações de seu visual característico, com body e botas acima do joelho, ela vestiu também jaquetas com cristais bordados, estampa de oncinha, shorts jeans e até um look todo de látex.

Entre as marcas escolhidas, estavam nomes consagrados, como Gucci e Givenchy, e também uma novata: LaQuan Smith, fundada pelo estilista nova-iorquino de mesmo nome.

A Balmain, grife que Beyoncé já havia usado em seus shows no festival Coachella deste ano, também assinou dois looks para a apresentação.

Nas redes sociais, os fãs da dupla destacaram a preferência da ‘Queen B’ por estilistas negros: LaQuan Smith, Oliver Rousteing (diretor criativo da Balmain) e o icônico alfaiate Dapper Dan, que assinou as peças da Gucci em uma parceria com a etiqueta italiana.

A seleção das peças foi feita pelas stylists Laetitia Kamdolo e June Ambrose.

A On The Run II seguirá para cidades da Europa e da América do Norte, totalizando 48 shows até outubro deste ano.