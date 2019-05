Em Americana, índia Dani Miranda busca sucesso com o tecnobrega

Na tribo ianomâmi onde nasceu Yanomy Makuxy, entre o Amazonas e Roraima, algumas tradições colocavam em risco a vida de recém-nascidos, revela a índia. Quando nasciam gêmeos, se um deles tivesse alguma má formação ou apresentava problemas com desnutrição, poderia ser ordenado seu sacrifício.

“Eu nasci gêmea de um menino. E minha avó, naquele desespero, na ânsia da filha ter as duas proles, os dois índios, ela me escondeu e falou pra tribo que já tinha me enterrado. Então ela me escondeu e eu fui criada como um curumim, um índio”, conta a indígena.

O tempo passou, a pré-adolescência chegou e não era mais possível esconder a farsa. A avó de Yanomy fez contato com a Funai (Fundação Nacional do Índio), que intermediou a saída da índia da aldeia, aos 12 anos.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No mundo do “homem branco” ela nasceu de novo. Recebeu um novo batismo, sob o nome de Daniele Miranda, estudou em um colégio católico no Rio de Janeiro e veio para Americana. Na cidade, chegou a trabalhar apenas em troca de pizza e “achava bom”, pela inexperiência sobre as leis trabalhistas.

Hoje, cursa Serviço Social em uma faculdade e decidiu tornar realidade o sonho de compor e gravar músicas. Já lançou o primeiro disco (“Gente Sem Nada”) e, agora, acaba de disponibilizar o single “Mentiroso” no YouTube.

O gênero, descreve Dani, é o tecnobrega e o sertanejo sofrência. “Desde o Rio de Janeiro, quando eu era criança, tinha um padre lá no colégio que ensinava música. Fui me alfabetizando através da música”, relata.

As temáticas têm variações notáveis, mas refletem desde sua realidade na tribo, com a qual mantém contato até hoje, por meio de sua avó, até letras mais intimistas e sentimentais. Da mesma forma como Dani cita a mais recente letra, na qual fala sobre traição em um relacionamento, em outro momento cita Chico Mendes e Dorothy Stang para falar de tantas pessoas que morreram por defender o meio ambiente e da indiferença dos “senhores da lei”, conforme canta em outra canção.

“As pessoas são muito pobres da cultura ambiental. Se a gente acabar com florestas, a gente acaba com a vida”, reflete.

E não esconde. É mais difícil encarar o amor do que a mata fechada. “Sempre me apaixonei, mas eu tenho medo do amor. Tenho medo do desprezo, do abandono, tenho medo do quarto escuro. Mas não tenho medo da floresta e não tenho medo da água”.

Atualmente, Dani Miranda procura apoio para gravar clipes para suas músicas. Seu contato é (19) 9228-9905.