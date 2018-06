Dupla resgata a tradição de ‘voz e violão’

Foto: Divulgação

Boa parte da tradição da música popular brasileira se ergueu sobre o violão – instrumento que chegou a ser criminalizado no início do século 20 – e a voz de nossos grandes interpretes masculinos e femininos. Mas por incrivel que pareça, esse casamento entre voz e violão não anda muito em moda atualmente.

Mas em toda regra há uma exceção e uma delas é o disco “Sós”, que acaba de ser lançado pela cantora Camila Brasliano e Felipe Borim, ambos de São Paulo.

O trabalho traz canções próprias e versões para obras de nomes capitais da formatação da música popular brasileira do século 20, como Ary Barroso, Baden Powell e Paulo César Pinheiro.

A psicologa Camila e o economista Felipe se conheceram em rodas de samba da capital e, juntos, foram desenvolvendo seus estilos. “A gente perceu que havia uma afinidade musical logo de início”, resume Camila. Aos paucos, eles foram afinando essa parceria, deixando as canções bem diferentes das executadas nas rodas de samba. “A primeira música que fizemos juntos foi ‘Camisa Amarela’, do Ary Barroso. Ela foi ficando mais lenta”, explica.

O trabalho bebe confessadamente em discos clássicos de nossa tradição musical, como a parceria entre Raphael Rabello com Ney Matogrosso lançada em 1991. “Pensamos sim nessa ideia de resgate de uma tradição tão bela de nossa cancioneiro”, comenta a cantora.

Cabecinha no Ombro. Mas não é apenas o passado que é contemplado em “Sós”. Canções de uma nova geração como “Moda Miúda” (Luis Felipe Gama e Ricardo Herz) e “Água” (Felipe Borim e Roberta Zerbini) foram ganhando corpo ao longo dos anos, nos quais a dupla realizou diversos shows em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além de uma turnê pela Europa em 2015, com shows em casas de Lisboa e Barcelona. “Todas essas referências foram incorporadas e se combinaram para construir o som da dupla”, acentua o release do trabalho.

Ao final do disco, está a canção “Cabecinha no Ombro”, uma garânia do compositor carioca Paulo Borges lançada em 1957. “Minha mãe cantava essa música para mim e eu sempre quis gravá-la. Ela acabou casando perfeitamente com a nossa proposta e virou a faixa de encerramento do disco”, ressalta Camila. Com o disco na mão, agora é a hora de iniciar os shows pelo Brasil e também na Europa, o que deve acontecer no decorrer do ano. “Também estamos vendo algo ai no interior”, avisa a cantora.