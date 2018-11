Dupla fundadora do Ira! repagina sucessos em formato voz e violão

“Ira! Folk”, projeto de Edgard Scandurra e Nasi que chega ao Teatro Iguatemi Campinas nesta quinta-feira, às 21h, não é simplesmente uma releitura acústica de sucessos da banda paulistana Ira!. Superando uma experiência nostálgica, despe canções populares para mostrá-las direcionadas a uma nova degustação.

A turnê, registrada agora em DVD, traz mudanças gritantes em relação ao material original. Depois de décadas acumulando reconhecimento como um dos grandes guitarristas da música brasileira, Scandurra fez um exercício nada simples de recriar as linhas melódicas das canções.

Dedilhando no violão, dá chance para que todos percebam como as grudentas frases roqueiras que criou vivem muito bem sem o som pesado da guitarra e os pedais de efeitos. Ali, o dedo passando corda a corda, delicadas harmonias traem a fúria rock and roll, num resultado atraente.

No “Acústico MTV” (2004), o Ira! estava ainda com Gaspa no baixo e André Jung na bateria. Ali, os quatro praticamente tiraram os instrumentos da tomada e pronto. Foto: Carina Zarantin

Agora, Scandurra transporta o ar amadurecido de sua fisionomia para o som que tira do violão. Não há pressa nem urgência. Baladas ganham nitidez, e até certa tranquilidade, como em “Flores em Você”. E rocks de pulsação rápida, como “Núcleo Base”, ressurgem calmos.

Nada de confundir serenidade com frouxidão. “Dias de Luta” segue contundente. “Mudança de Comportamento” e “Envelheço na Cidade” ainda são hinos adolescentes inquietos, sem perder o viço. A batida um pouco menos acelerada faz bem a Nasi. Em algumas canções, ele passa a cantar de uma maneira quase declamada, que se encaixa bem em sua voz cada vez mais grave, moldada em anos de excessos variados.

A dupla tem no palco ajuda de Daniel Scandurra no baixo e Johnny Boy Chaves em cordas e teclados. O primeiro é filho de Edgard; o segundo está na banda da carreira solo de Nasi há tempos.

Na gravação do DVD deste show, Fernanda Takai canta em “Tolices” e “Telefone”, clássico da Gang 90 e Absurdettes que ela fez com o Ira! em 1999, no álbum de covers “Isso É Amor”. O violonista Yamandu Costa passa emoção no “duelo” com Scandurra em “Dias de Luta”. A canção ganha algo de sonoridade espanhola.

ACONTECE: O show “Ira! Folk” será apresentado a partir das 21h desta quinta-feira, no Teatro Iguatemi Campinas, que fica localizado na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 180 e podem ser comprados em www.ingressorapido.com.br ou na bilheteria.