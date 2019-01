Duofel comemora quatro décadas com shows em Campinas

Comemorando 40 anos de carreira, o Duofel se apresenta nesta quinta-feira, a partir das 20h30, no Sesc Campinas. Na apresentação, o alagoano Fernando Melo e o paulista Luiz Bueno passeiam por seus grandes sucessos e relembram momentos importantes, desde a formação da dupla em 1978, revisitando as parcerias com nomes de destaque da música brasileira, até a cena atual de reconhecimento e celebração. Os ingressos estão à venda nas bilheterias das unidades a partir de R$ 5.

Foto: Gal Oppido

Em toda história da música brasileira, são poucos os grupos musicais que conseguem ficar em evidência durante quatro décadas consecutivas, e ainda mais raros os que o fazem com sólidas e criativas obras musicais, como o Duofel. “Não temos preconceitos. A gente gosta de experimentar todos os tipos de música”, observa Luiz, que conheceu Fernando em 1976. Na década de 1980, a produtiva parceria de sete anos com a cantora Tetê Espíndola deflagrou uma extensa série de encontros que o Duofel tem realizado com instrumentistas e cantores de diversos gêneros musicais: Arrigo Barnabé, João Parahyba Badal Roy e Hermeto Pascoal.

A maior conquista do Duofel durante essa trajetória de quatro décadas, na opinião de Bueno, foi se dar o direito de abordar qualquer gênero musical, sempre adotando uma linguagem própria. Não foi à toa que, para gravar “Duofel Plays The Beatles” (2009), o disco mais popular lançado até hoje pelo duo, ele e Melo esperaram mais de uma década até imprimir a assinatura musical da dupla nessas releituras de sucessos do quarteto britânico. “Gostamos de partir da criatividade”, observa Melo.

ACONTECE: O Duofel se apresenta a partir das 20h30 desta quinta-feira no Sesc Campinas, localizado na Rua Dom José 1º, 270/333, Bonfim. Os ingressos custam a partir de R$ 5, com venda em portal sescsp.org.br/campinas ou na bilheteria.