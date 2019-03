Du Rompa Hammond Trio se apresenta no Juca Jazz

Do blues ao groove, do jazz ao baião e samba, a música do Du Rompa Hammond Trio traz como seu fio condutor a cultura negra. É no diálogo que o grupo cria entre o emblemático órgão Hammond e instrumentos tradicionais como berimbau e conga que ocorre um cruzamento musical de um hemisfério americano ao outro. Preparando um disco para lançamento ainda em 2019, os músicos se apresentam pela primeira vez em Americana nesta terça-feira, pelo Juca Jazz Club.

De Piracicaba e Descalvado, Du Rompa (órgão e composições), Daniel Zivko (guitarra) e Leandro Neves (bateria) formaram o trio no ano passado e a mistura de elementos ocorreu de forma natural, seja pela paixão de Du pela sonoridade do Hammond ou pela forma natural como cresceram ouvindo os ritmos afro-brasileiros. Foto: Divulgação

“O Hammond e o blues têm uma simbiose ali que não tem nem o que dizer, é uma coisa muito próxima. E aqui no Brasil temos os ritmos brasileiros diversos. Aqui em Piracicaba, a gente tem o batuque de umbigada, tem os sambas todos pelo Brasil, a própria música nordestina, o baião, e tudo isso se liga quando a gente volta nessa raiz da cultura negra”, afirma Du.

Destas raízes, ele aponta que absorveram também a força de trabalho. “Essa força de construção, de realização da cultura negra, acho que ela vem até anterior à própria influência musical”, acrescenta.

Sua relação com o emblemático e rústico órgão eletromecânico, criado na década de 1930, se deu após o contato com o blues e a gaita diatônica, em sequência ao envolvimento com o rock, ainda na adolescência. “[O Hammond] é um instrumento que tem uma textura muito gostosa de som. Ela pode se tornar também uma textura intensa, e o Hammond tem um balanço”, avalia.

No show, que na maioria do repertório é aberto a improvisações, além das músicas autorais que vão compor o primeiro disco, serão executadas releituras de referências como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Herbie Hancock, Wes Montgomery, Jimmy Smith e Dr. Lonnie Smith, os dois últimos referências do Hammond.

O álbum está programado para sair no segundo semestre de 2019. Como é uma produção independente, o trio tem buscado financiamento por meio de algum edital, como o ProAC (Programa de Ação Cultural).

ACONTECE: A apresentação de Du Rompa Hammond Trio no Juca Jazz vai ocorrer nesta terça-feira, a partir das 20h30, no John Gow Irish Pub, que fica localizado na Rua Herman Müller, 275, Jardim Girassol. A casa abre às 18h, com discotecagem de Viny Blanco. A entrada custa R$ 10.