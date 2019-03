Dois Dobrado coloca sons variados no velho forró

Foto: Divulgação

Com a proposta de mesclar nuances musicais contemporâneas com a do forró pé-de-serra, foi lançado nas plataformas digitais nesta semana o disco “Forró é Vida”, do grupo Dois Dobrado, formado por músicos de Americana, Indaiatuba e São Paulo.

O disco contém 12 faixas autorais, entre elas duas faixas bônus, já hits da banda, lançadas anteriormente e que se tornaram videoclipes: “Minha Linda” e “Vivendo Bem”. E também mais um vídeo de um xote inédito chamado “Tinha Que Ser Você”, composto por Jorge Silva, especialmente para um casal de amigos e tocada pela primeira vez de surpresa no dia do casamento dos dois.

O disco traz arranjos mais ousados, dando às músicas roupagens mais modernas, porém a banda mantém os temas em suas letras, falando de alegria, amor, dança, o cotidiano, fé e esperança.

“Esse disco é mais moderno nos arranjos, nas melodias, nas novas influências e na maturidade da banda”, conta o sanfoneiro Jonas Virgulino.

A banda ainda é formada por Marcelo Lima (voz e triângulo), Jorge Silva (cavaquinho) e Will Nascimento (zabumba). Suas influências vêm desde o rock, passando pelo choro. “Essas influências vêm de cada um dos integrantes. O vocalista, Marcelo, ele tinha uma banda de rock antes do Dois Dobrado. O cavaquinista vem do choro”, explica Jonas.

Gravado e mixado em dezembro de 2018, em Piracicaba, no estúdio IPU va’e pelo técnico Renato Napty, o álbum também contou com a participação dos músicos Rodrigo Ferreira (guitarra e violões), João Guilherme Della Vecchia (contrabaixo) e Maikon Araki (percussões).

A arte visual é assinada pelo ilustrador Wendell Araújo, que também foi responsável pelas artes presentes no palco.

SHOWS. Para marcar o lançamento, o quarteto realizou uma apresentação no Canto da Ema, em São Paulo, na sexta-feira passada, e realizará novo show, neste domingo, no Brasuca, em Campinas. Os shows têm a participação especial de Enok Virgulino e Maria Lua.

A casa de shows campineira vai abrir às 18h. Acesse para mais detalhes!