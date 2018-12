Dois alunos de Nova Odessa são selecionados para grupo estadual

Dois alunos do Projeto Guri de Nova Odessa foram selecionados para o Grupo de Referência da iniciativa sociocultural promovida pela Secretaria de Cultura do Estado, em parceria com a prefeitura e apoio da CCR AutoBAn. Arthur Rizzo Rigoni, de 12 anos, toca viola erudita e violão, enquanto Abner de Lima Campos, de 13, estuda violino. A dupla fez testes práticos e entrevistas, sendo selecionada para receber uma bolsa-auxílio.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Arthur participa a aproximadamente quatro anos do projeto na cidade. “Ele começou por volta dos 8 anos e se interessou em participar. Demos a maior força desde o início e ele está firme até hoje”, conta a mãe, Fátima Sueli Rizzo Rigoni. O jovem integra outro programa mantido com participação da prefeitura, o “Violeiros Mirins”, no qual seu instrumento é o violão.

“Ter sido selecionado pelo GR (Grupo de Referência) de Jundiaí representa um sonho realizado. Quando vi o GR tocar pela primeira vez eu coloquei isso como um objetivo em minha vida, de um dia estar entre eles, e graças a Deus com muito esforço eu consegui”, celebra Arthur.

Por sua vez, Abner está há dois anos no projeto musical. “Minha paixão pela música começou ao ver meu pai tocando saxofone em nossa igreja e em casa. Acabamos conhecendo o Projeto Guri, em Nova Odessa, um projeto sócio cultural mantido pelo governo que ensina música gratuitamente. Chegando ao polo, aceitei a sugestão dos meus pais e optei por aprender violino. Fui me empenhando nas aulas e meu professor do projeto, Claudio Gatto, me incentivou a se inscrever para a bolsa “, relata o estudante.

Sua mãe, Denize da Silva Lima Campos, cita benefícios na vida do jovem. “Ajudou muito, até no caráter e personalidade dele, que era mais tímido. A música transforma a pessoa”, completa.

INICIATIVA

O Projeto Guri recebeu matrículas até o dia 5 deste mês para 29 vagas em Nova Odessa, divididas em Iniciação Musical (4), Violino (8), Viola Erudita (4), Canto (12) e Contrabaixo Acústico (1). As aulas começam de acordo com a data de inscrição de cada aluno, que permanece continuamente no programa, até completar os 18 anos. A Regional Jundiaí, a qual Nova Odessa está vinculada, tem 812 vagas disponíveis nos polos, sendo ofertadas 138 vagas para a cidade. Cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o território paulista.

“É um trabalho fantástico e que ajuda a formar e revelar desde cedo os talentos para a música”, destaca o diretor de Cultura e Turismo de Nova Odessa, Cícero Edno. “O município possui uma forte vocação musical e artística, cabendo ao poder público intermediar as maneiras de acesso e dar oportunidades para as pessoas”, acrescenta o secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Levi Tosta. A sede local do Projeto Guri fica na Rua Sumaré, número 278, no Jardim Eneides. Mais informações em www.projetoguri.org.br e (19) 3466-2296.