Diversidade marca 3º ano do Baile da Arara Azul

A diversificação de estilos vai ser a marca do Baile da Arara Azul que ocorre neste sábado, a partir das 23h, no Clube do Bosque, em Americana. Entre os destaques da festa está a banda Santa Helena, que vai tocar desde os sucessos de décadas passadas até hits do sertanejo, axé, funk e pop rock. DJs também vão apresentar sets em dois ambientes da estrutura, que contará com projeções e decoração tropical.

“Por ser um baile, contratei uma banda que vai tocar diversos ritmos. O próprio evento pede. Porque a minha intenção não é só chamar o pessoal mais velho. Tenho que atrair o pessoal mais novo também”, explica Julião Biágio, organizador do evento.

Vocalista e líder da Santa Helena, que é de Americana e existe há oito anos, Bonil explica que será a primeira apresentação do grupo no Baile da Arara Azul. “Como é um baile tropical, a gente toca axés, que remetem às flores, praia e tudo mais. Mas como o nosso público que vai lá não é um público muito jovem, é um pessoal um pouco mais velho, a gente toca bastante flashback também”, afirma o músico.

Segundo ele, uma das premissas do grupo é chamar a plateia a interagir com o show, dançando. “A banda está antenada com o que está tocando no rádio. Se está tocando no rádio, a gente está tocando”, acrescenta. Além dele, compõem a Santa Helena a vocalista Patrícia, o guitarrista Emerson, o baterista Denis e o baixista Everton.

DJS. No ambiente da banda, quem se apresenta antes do show é o DJ KK de Abreu, que já tem um histórico de festas de flashback do Julião. Seu set será composto por clássicos, segundo o organizador. Após a apresentação da Santa Helena, ele retoma sua discotecagem. “O outro DJ é o Rodrigo Brinko. Ele mora em Trancoso (BA). Lá, no ano passado ele era o DJ residente do Cafe de La Musique. Então, ele vai tocar uma linha de muita música nacional, com batidas diferentes. Ele vai fazer um set bem eclético para agradar esse público mais jovem”, explica Julião.

Quem assina as decorações é Odair Romeiro. “O Arara é a minha festa que tem mais decoração. Eu me preocupo demais para deixar tudo com uma cara tropical”, conta o organizador, ressaltando que a festa vem crescendo ano a ano.

“Em Americana, havia pelo menos seis bailes. Mas hoje, dos tradicionais, dos antigos, só tem o do Flamengo. Eu acho ruim acabar isso. Então, eu quero ir motivando que o Arara Azul fique maior ainda, para se tornar referência”, finaliza.

O traje solicitado para mulheres é branco, colorido ou estampado. Para homens, calça branca ou bermuda branca ou estampada; e camisa ou camiseta branca ou estampada. Não será permitida a entrada com boné.

Acontece. O Baile da Arara Azul ocorre neste sábado, a partir das 23h, no Clube do Bosque, que fica localizado Rua Florindo Cibin, 550, Jardim Girassol. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 70 e podem ser comprados aqui ou em pontos de vendas. Reserva de mesas: (19) 3462.9729.