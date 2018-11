Discos raros serão expostos em Santa Bárbara

Os amantes do bom e velho vinil já podem marcar na agenda: o Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe a partir da próxima terça-feira uma exposição e feira de discos e equipamentos musicais antigos. De acordo com a organização, serão expostos ao público mais de mil vinis, desde clássicos da música brasileira até raridades internacionais. O evento acontece até o dia 25 e tem entrada gratuita.

Foto: Divulgação

Organizada por um dos maiores colecionadores de vinis de São José do Rio Preto, o empresário José Aguinaldo Gregolete, mais conhecido como Guina, a mostra terá entre suas raridades um disco dos Beatles autografado por Paul McCartney e um exemplar do primeiro disco de Roberto Carlos, também autografado, que custa em torno de R$ 8 mil.

“É um evento cultural que atrai pessoas de todos os estilos. Muitos relembram de histórias da infância e juventude quando veem a exposição, outros mostram para as crianças e explicam como funciona o vinil. É uma paixão que não foi substituída pelos CDs”, contou Guina, que coleciona os discos há 43 anos.

Além dos discos, o público também poderá conferir equipamentos de som vintage, como gramofone, radiola, vitrola, sonata e aparelho toca-fitas. Alguns vinis também estarão disponíveis para venda, com preço a partir de R$ 15.

ACONTECE: A feira de discos acontece na Expansão (Entrada A) do Tivoli Shopping, a partir de terça-feira, com entrada gratuita. O shopping fica Rua do Ósmio, 699, no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. Informações pelo telefone 3457-9966.