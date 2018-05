Desapaixonados recebe o grupo Belize e Bermudas neste domingo

O grupo americanense Desapaixonados realiza, neste domingo, um evento com arte e música em Santa Bárbara d’Oeste. Haverá show com músicas autorais, exposição de artistas locais e venda de comidas artesanais. O evento começa às 19h e a entrada custa R$ 5.

Foto: Karina Pilotto - O Liberal

A banda Belize e Bermuda sobe ao palco, trazendo músicas de composição própria e por meio de parcerias, e também alguns covers de artistas que influenciaram o grupo. O vocalista Luis Gaiotto conta que os destaques da apresentação são as quatro músicas que vão fazer parte do EP “Cabreragem”, que está atualmente em fase de produção e deve ser lançado no próximo semestre. São elas “Barco”, “Olho”, “Passo Torto” e “Num Triz”. Entre os covers, ele citou “Eclipse Oculto” (Caetano Veloso) e “Ciranda de Maluco” (Otto).

Músico conta que existe certa dificuldade em conseguir espaço para a apresentação de músicas autorais. “A região como um todo tem um número de bandas relativamente grande, mas justamente falta esse espaço para a produção autoral. Cada vez mais as bandas têm se unido para ganhar uma certa visibilidade, a solução é buscar a união coletivamente para que as coisas aconteçam”, diz o vocalista. A noite será encerrada com os DJs Gabriel Cordeiro, Wesla Bravo e Resilience.

Premiado. O Desapaixonados nasceu em 2015 como forma de reunir as artes em torno de um tema. Hoje, o grupo realiza eventos em diversos formatos, sempre trazendo artistas locais. O projeto ganhou o Prêmio Carrol Meneghel no Prêmio Destaques Culturais de 2017, realizado pelo Comcult (Conselho Municipal de Cultura de Americana).

Acontece. O Sarau ocorre neste domingo, a partir das 19h. A entrada custa R$ 5. O Dolores House fica na Rua Igaratá, 731, Jardim Ipiranga.