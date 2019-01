Desafio de rap classifica jovens MC’s para competição entre municípios

Um valor modesto de R$ 30 e uma camiseta serão os prêmios para o campeão da Batalha do Centro, que vai reunir 16 MC’s, nesta terça-feira, a partir das 19h30, no Espaço Cultura em Americana, com entrada gratuita. Mas a conquista do primeiro lugar no evento também vai permitir que o vencedor represente a cidade em um desafio contra rappers de Araras, que será realizado no dia 23 de março.

A batalha surgiu em outubro de 2018, criada por Eduardo Abreu e o DJ Felipe Savio, que compõem o grupo americanense Plena Rap. Junto com a dupla, também organizam o evento Lindomar Filho e Rodrigo Cardoso. Foto: Divulgação

“A gente queria organizar uma batalha em um lugar onde todos conseguissem ‘colar’, pensei na praça do centro, onde aconteceu a primeira edição, mas como a gente não conseguiu pegar alvará pra deixar tudo regularizado pra fazer lá,entrei em contato com o Espaço Cultura e conversei com o Will, que fechou essas últimas edições com a gente”, conta Eduardo.

Ocorrem edições sempre na terceira terça-feira do mês. A inscrição para cada MC que quiser participar custa R$ 2. “São 16 MC´s, que por sorteio batalham em forma eliminatória (oitavas, quartas, semi e final) 30 segundos cada round, quem ganhar dois rounds leva. Caso tenha empate, vai para o terceiro”, explica Eduardo.

Ele afirma que cada apresentação tem reunido entre 100 e 150 pessoas. “A gente também contou com a ajuda da galera que organiza outras batalhas na região, do CJ, do Garrafão, e essa edição o campeão vai classifica para o desafio de MC´s de Americana contra os de Araras”, conta o organizador.

A intenção é chamar grupos de rap da região para realizar pocket shows nos próximos eventos. “Tem uma galera [de rappers] que batalha há muito tempo, como o Marley, Cesinha, Renatinho e tem os da nova geração, vamos dizer assim, como o Caldas MC, Viera, MQ, Mika. Fora os grupos daqui, como Kush Rap, Charli.On, Gueria Records e Plena Rap, que estamos na batalha para o movimento crescer”, acrescenta Eduardo.

ACONTECE: A Batalha do Centro vai ser realizada a partir das 19h30 desta terça-feira, no Espaço Cultura, que fica localizado na Praça Antonio Faé, 811, Vila Jones, em Americana. A entrada é gratuita.