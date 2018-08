Da calmaria para a ‘Dança’: banda Earlier lança novo trabalho

“Pressa pra quê, se o mundo vai acabar?”. A banda de indie rock Earlier seguiu essa recomendação, que ela mesma dá na música “A Pressa”, desacelerou e viajou para um rancho na pequena cidade interiorana de Piracaia (SP) para gravar seu novo single, “Dança”, lançado nessa sexta-feira em videoclipe. O resultado reflete o nome da música. Embora ostente uma letra reflexiva, é mais agitada do que outras composições do grupo, que prepara o primeiro EP e já tem uma live session lançada.

Dois membros de Americana, um de Volta Redonda (RJ) e outro de Brasília. Encurtando distâncias por meio de redes sociais na hora de produzir músicas e encontrando-se apenas para ensaiar, gravar e fazer show, a Earlier passou dois dias no Orgânico Studio, em Piracaia, acompanhada de natureza e buscando um som analógico, com cara dos anos 70 e 80, explica Lucas Macedo, vocalista e guitarrista da banda. Ele também integra o grupo americanense About A Soul, um dos oito finalistas entre 1,5 mil inscritas no concurso EDP Live Bands, em 2016.

“Você tem esse clima de um rancho, natureza, e o único foco era gravar mesmo. Pra gente foi bem importante essa ideia de ser tudo mais analógico porque sempre gostamos de timbres assim… amplificadores valvulados, instrumentos antigos, e (ajudou) pra essa música”, revela o músico, explicando que Daft Punk foi uma das influências para o novo trabalho. “Queremos músicas pra agitar a galera”, acrescenta.

Foto: Divulgação

A “dança” da letra, na verdade, é uma metáfora à turbulência e transições dos relacionamentos. É alguém tentando recuperar a pessoa amada, contextualiza Lucas, que tem como colegas de banda Willian Bortoleto (baixo), de Americana; Clayton Pereira (guitarra e sintetizador), de Volta Redonda; e Danielo Abreu (bateria), de Brasília.

Fundada em 2016, a Earlier já tem gravada a live session “Nós” e planeja a produção de seu primeiro EP. O novo single está disponível em seus canais no YouTube, Facebook e Spotify.

Eles se apresentarão em Americana, uma de suas cidades natais, em 23 de setembro.