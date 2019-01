Coro Santo Antônio chega aos 70 anos de existência

Uma ata conservada até hoje e que teve uma cópia entregue na semana passada ao prefeito Omar Najar atesta: no dia 30 de janeiro de 1949, há exatos 70 anos, em uma das primeiras missas que realizou em Americana, o padre Nazareno Magi oficializou a criação do Coro Santo Antônio, que segue na ativa até hoje.

Para celebrar a data, uma missa será realizada às 19h30 desta quarta-feira na Paróquia São Vito. Em seguida, haverá uma recepção no salão da paróquia e uma homenagem ao Monsenhor Constantino Gardinali, um dos grandes incentivadores do grupo, que será realizada em conjunto pelos coros Santo Antônio e InCantus. Foto: Coro Santo Antônio / Arquivo

Cânticos em latim, rigidez quanto à evolução musical dos membros e a abertura para a participação de mulheres estão entre destaques da trajetória do grupo, conta o coordenador Luiz Sasseron, que foi integrado quando era adolescente e chegou a ser afastado por causa de uma mudança que teve na voz.

“Quando eu comecei era muito menino, devia ter de 14 para 15 anos e fazia a mesma voz de soprano. Aí a voz começou a ficar embargada, porque vai crescendo e mudando. Em uma reunião, me afastaram do coro por causa de mudança de voz. Voltei quatro anos depois e o padre Zezo, que era o organista e que dirigia o coro, perguntou para mim que voz que eu cantei quando eu estive no coro. Eu falei que cantei na primeira. Ele falou: sua voz é a mais alta que tem, que era o baixo”, recorda.

Ele relata que o monsenhor era rígido na cobrança por qualidade. “Você tinha que ter pelo menos o básico de [estudo de] música. As músicas eram todas em latim e em quatro vozes. O monsenhor obrigava você a estudar música e o coro era a melhor coisa que tinha, algo novo que surgiu na época”, acrescenta.

A homenagem a Constantino Gardinali vai ocorrer devido aos anos de parceria com o coro. “O monsenhor sempre foi muito importante, sempre deu apoio. Sempre precisou do coro, elogiou o serviço que a gente fazia. A gente fez muito pela igreja nessa época”.

Outro episódio marcante foi a inserção de integrantes mulheres, que eram membros de um grupo que se apresentava na Basílica de Santo Antônio. “Tinham duas irmãs que cantavam nesse conjunto e elas pediram para cantar com a gente. E elas que começaram. Hoje, a gente já tem umas sete a oito mulheres cantando. Então, já estamos fazendo um coral misto”, explica o coordenador. Atualmente, há 25 integrantes no grupo.

Sasseron revelou que está sendo organizado, para abril, um evento no Teatro Municipal Lulu Benencase que vai reunir corais da cidade e a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi em apresentações que vão contar a história do Coro Santo Antônio.