Coralistas se preparam para a 13ª Cantata de Natal de Hortolândia

Foto: Divulgação - Prefeitura de Hortolândia

As vozes que compõem o coral de Hortolândia, sob a regência da maestrina Selma Epifânia, já se preparam para o início das apresentações da 13ª Cantata de Natal de Hortolândia, que neste ano terá o tema “Os sinos não dormem jamais”. O coro conta com mais de 200 vozes, compostas por alunos, profissionais da Educação e comunidade, ensaiados ao longo de todo o ano para o espetáculo de Natal. Neste ano, as apresentações iniciam dia 5 de dezembro, às 19h30, na Câmara Municipal.

O coral terá acompanhamento da Banda Musical. A partir desta data, as apresentações seguirão o cronograma de eventos natalinos que será definido em parceria com a Secretaria de Cultura. De acordo com a maestrina, a Cantata de Natal se tornou um evento histórico na cidade, dado o grande envolvimento e comprometimento dos participantes e o belo resultado dos ensaios.

“A Secretaria de Educação oferece uma formação em canto coral para profissionais, que vão às escolas e aplicam a mesma formação aos alunos. Todos aprendem as mesmas técnicas e ensaiam o mesmo repertório”, explica. Ao todo, participam dos ensaios 25 profissionais de diversas áreas e 180 alunos, matriculados em escolas que oferecem o Programa de Educação Integral, com atividades no contraturno das aulas regulares. “Em dezembro, é o momento em que todas as vozes, que até então ensaiaram em dias distintos, se unem num grande coro”, destaca Selma.

O repertório inclui músicas brasileiras, tradicionais de Natal, apresentadas em ritmo de samba, além de músicas internacionais. “O canto coral trabalha a estima da criança, proporciona integração e desenvolve no aluno habilidades de leitura, concentração, expressão e interpretação. Através do repertório cantado, esta criança amplia a leitura de mundo. A participação da criança no coral é enriquecedor”, destaca a regente.

RETOMADA. Criado em 2011, o Programa de Educação Integral foi retomado em 2017. A iniciativa oferece a alunos do Ensino Fundamental a oportunidade de participar de atividades culturais, esportivas, artísticas, de lazer e cidadania, no horário oposto ao do ensino regular. Neste ano, mais de 2,8 mil crianças do Ensino Fundamental de 15 escolas participam das atividades pedagógicas diferenciadas, como dança, música e projetos de estudo e pesquisa, entre eles, as aulas de Canto Coral.