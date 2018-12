Concertos de final de ano agitam rotina dos coralistas de toda RPT

Com a aproximação das festividades de final de ano, músicos de orquestras e corais da região veem suas rotinas ficar mais agitadas e têm de conciliar uma agenda mais cheia de ensaios e apresentações com suas demais atividades, que vão do cotidiano doméstico aos estudos para vestibular. Entre os artifícios para equilibrar tudo estão até kits com partituras para acesso pelo celular.

Aos 18 anos, Rafaela Duria já integra o Coro InCantus há dois anos e entrou no Coro Contemporâneo de Campinas em 2018. Atua no naipe soprano em ambos e como solista no Coro InCantus. Somente com o InCantus, tem mais quatro apresentações apenas em dezembro. “A agenda é bem corrida. A gente acaba tendo ensaios até no domingo”, conta. Foto: Arquivo pessoal

Formada em teoria e percepção musical pela Escola Municipal de Música de Americana, Heitor Villa-Lobos, ela ainda vem conciliando ensaios e apresentações com estudos para vestibulares de música. “Fica um pouco corrido. Mas não fica nada para trás, tudo tem seu valor, seu lugar”.

“Todo mundo ali é mãe, é vó, trabalha, tem alguém doente na família, e tem que arrumar tempo para estudar. A nossa vida vira do avesso. A gente não come, não dorme, tudo porque quer dar a nota perfeita para as pessoas que estão nos ouvindo”, conta Elaine Gobbo, que também integra o InCantus.

Ela conta que a rotina começa a se intensificar já por volta de outubro, Eduardo Lustosa criou até kits de partituras para acesso pelo celular para facilitar o estudo em meio à rotina agitada. Mas ressalta que vale a pena, principalmente pelo clima de união envolvido. “A partir do momento em que você inicia essa rotina agitada, você já cria aquele ambiente à sua volta no qual as pessoas já começam a fazer essa troca de energia”, conta.

Também com 18 anos, a percussionista Fernanda Nunes, integrante da Orquestra Filarmônica do Senai de Americana, conta que terá ainda três apresentações neste mês e reforça o discurso sobre o dia a dia intenso. “Aparecem muitas apresentações internas e externas, como formaturas, festivais, campeonatos e concertos. Para cada apresentação é preparado um repertório específico e contamos com os estudos individuais, ensaios de cada naipe e o ensaio em grupo (geral)”, detalha, observando que às vezes há necessidade de mudança de repertório e mais ensaios. Fernanda toca percussão rudimentar, erudita, popular e piano e também estuda música durante o ano.