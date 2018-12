Banda e Orquestra agitam fim de ano

As agendas da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e Orquestra Sinfônica de Americana estão repletas de compromissos neste final de ano. Com temas natalinos no repertório, as duas ainda vão realizar cinco apresentações em 2018. A orquestra também vai viajar para um deles, mantendo a tradição de tocar em Monte Alegre do Sul (SP).

Maestro da Banda Municipal, Jair dos Santos explica que o repertório vai ser voltado às músicas tradicionais natalinas e que em uma das apresentações, no Calçadão de Americana, no dia 21, haverá participações dos alunos da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, do Coro InCantus e da cantora lírica Rafaela Duria. Foto: Divulgação

Já a Orquestra Sinfônica Municipal vai ter a próxima apresentação neste domingo, no Anfiteatro da Paróquia Bom Jesus, interpretando obras de Glazunov, Haydn, Wagner, Villa-Lobos e Anderson. Como solistas, se apresentação a soprano Marina Gabetta e o violinista Leandro Vendemiatti, que compõem a orquestra.

“É uma oportunidade a um colega da própria orquestra que está fazendo o solo e é um aprendizado para todo mundo. A Marina já tem um histórico um pouco mais extenso de atuar em musicais e recitais. Ela faz parte da Associação Brasileira de Artistas Líricos de Campinas”, aponta o regente do grupo, Álvaro Peterlevitz.

Ele ressalta que Villa-Lobos e Wagner trazem “obras-primas que sempre ensinam muito para a gente a respeito da beleza”.

“E tem uma peça menos conhecida, de Glazunov, que calhou muito bem para nossa orquestra. Funcionou como uma surpresa agradável porque nossos naipes tiveram uma interação muito interessante com essa peça. Apesar de estar escrito para muito mais instrumentos do que a gente tem, ela funcionou muito bem com o que a gente tem”, revela. Já a releitura de Anderson é uma coletânea de natal. “É um talento que pega os temas mais conhecidos e faz uma colagem. Parece que é uma sinfonia apenas. São várias canções natalinas conhecidas e fica tudo uma coisa só”, acrescenta.

SHOW

A orquestra também vai deixar a região para uma apresentação em Monte Alegre do Sul, uma cidade que a acolheu nos últimos anos.

“É uma tradição no final de ano da cidade deles nos convidar. E dessa vez vamos levar um coro junto: o colégio Vocalis, de Campinas, que já tem trabalhado uns três anos seguidos com a gente, com concertos de Páscoa, principalmente. Dessa vez, vamos fazer um concerto de final de ano com repertório sacro e natalino. E já temos convite para o ano seguinte”, revela Álvaro.

Programação

15/12 – 15h

Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi – Concerto de Natal CNDI

Local: Auditório do CCL

16/12 – 20h

Orquestra Sinfônica de Americana – Concerto (Coral-Sinfônico)

Local: Anfiteatro da Paróquia Bom Jesus

18/12 – 19h

Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi – Concerto de Natal

Local: EMEI Curumim

20/12 – 20h30

Orquestra Sinfônica de Americana – Concerto (Coral-Sinfônico)

Local: Santuário Bom Jesus – Monte Alegre do Sul

21/12 – 20h

Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi – Concerto de Natal

Local: Calçadão Centro de Americana