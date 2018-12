Com deficiência visual, americanense é exemplo de superação

Hoje com 24 anos, o americanense Daniel Henrique Sant’Anna se lembra com detalhes sobre um episódio que ocorreu quando ele tinha 11, quatro anos após ele desenvolver uma deficiência que o deixou com apenas 10% da visão. Seu pai trabalhava como segurança em um prédio e encontrou um teclado no lixo, levou para casa e Daniel começou a brincar com o instrumento.

Logo, demonstrou uma capacidade autodidata e, em três meses, estava interpretando com facilidade músicas que seus pais costumavam tocar na igreja. Com 12 anos, começou a fazer aula de teclado. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Depois, vieram as lições de piano, canto e atualmente o jovem é regente dos corais da 1ª Igreja Batista de Americana e do grupo novaodessense Polímnia, professor de música, diretor musical na escola Catavento, em Nova Odessa, e se prepara para concluir uma graduação em Pedagogia pela PUC-Campinas.

“Ele começou a dedilhar as teclas e falou: ‘ah, pai, isso aqui é fácil tocar, olha aqui óh’. E depois de um tempo deu uns acordes. Dali em diante, ele foi aprendendo, tocou a primeira música, a ‘Aleluia’, e aí eu falei: ‘menino, você vai ser bom nisso’”, conta o pai, sobre a evolução do filho após o contato com o primeiro instrumento.

Em sua formação, ele contou com aulas na Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos e particulares de professores de instituições como Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Universidade Estadual do Paraná.

“Existem pessoas com deficiência visual que são pianistas, que são cantores. Regente, até hoje, não conheci nenhum E eu sempre fui apaixonado por coros. Quando comecei, foi muito complicado, porque as pessoas diziam que não era uma área para mim pelo fato da deficiência. Mas é aquele negócio: o único que pode dizer o que não é possível para mim sou eu”, conta o músico.

Os principais desafios, segundo ele, são superar a falta de acessibilidade e de formação dos professores para acolher uma pessoa com deficiência nas instituições. Uma das práticas que teve de desenvolver para ter independência no meio foi decorar partituras.

Por causa disso, quis estudar Pedagogia. Seu objetivo é desenvolver métodos para aumentar a inclusão de pessoas com deficiência visual no meio artístico. “Hoje em dia, a música é muito colocada por muitos veículos como algo exclusivo para poucos e na verdade não é. A música é democrática. Toda pessoa que gosta e se dedica dentro desse ramo consegue se desenvolver”, garante Daniel.

Apresentações

Neste fim de ano, o regente terá compromissos com seus projetos musicais. O coral da 1ª Igreja Batista de Americana vai cantar com o Polímnia no dia 19, no Shopping Tivoli, em Santa Bárbara d’Oeste; no dia 20, o Coral da Igreja Batista se apresenta na Praça da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, em Americana; e dia 21, o Grupo Polímnia canta na Paróquia de São Jorge, em Nova Odessa.

Todas as apresentações ocorrem a partir das 20h, com entrada gratuita. Clássicos de natal e composições eruditas fazem parte do repertório.