Com 27 anos de trajetória, Javali volta às origens no hard rock

Em 2017, já com 25 anos de carreira, a banda americanense Javali lançava o disco “Resilient”, no qual apostava em um som pesado, tanto nos riffs quanto nas linhas de bateria e vocal mais agressivo. Já no EP “Life is a Song”, que o grupo lança nesta sexta-feira nas plataformas digitais, no entanto, o power trio volta às suas raízes e exploram um hard rock mais cru, com alguns elementos progressivos, como faziam no início da carreira. Um teaser do clipe de “Runaway”, faixa de trabalho do EP, já pode ser conferido na página oficial do Facebook da banda.

Foto: Robson Paulo Ferreira

O LIBERAL teve acesso com exclusividade ao novo EP. Um dos principais acertos em relação ao disco anterior é a prioridade a um vocal mais limpo e rimas melódicas dele com a guitarra. “Não posso dizer que foi uma preocupação [voltar às origens]. Foi mais uma escolha de repertório. Deixamos de lado algumas composições mais ácidas, assim por dizer, e apostamos nas músicas mais elaboradas. Mas é tudo um processo de absorção das influências e referências que você vai tendo durante um certo período”, aponta o guitarrista Jaeder Menossi.

“Sempre me esforcei para não ‘imitar’ nenhum artista consagrado, para não virar um estereótipo. Por isso, insistimos há 27 anos em música autoral”, ressalta o baixista e vocalista Marcelo Frizzo. A busca por fugir de estereótipos também se reflete nas temáticas das letras, que têm uma tendência mais otimista. “Falamos de pensamentos positivos, dando ênfase ao lado bom da vida. Nesse novo trabalho, por exemplo, damos destaque para contar e cantar as coisas que dão esperança, daí o do título ‘A Vida é uma Canção’”, afirma Marcelo. O grupo se completa com o baterista e backing vocal Loks Rasmussen.

As gravações foram feitas no Studio Atmosphera e a mixagem/masterização no estúdio Fusão, ambos em São Paulo, no segundo semestre de 2018. A Miranda Records é o selo responsável pelo novo trabalho e a distribuição ficará a cargo da Altafonte, empresa especializada no ramo de música digital, com sedes no Brasil e em Portugal. Assina a capa João Duarte, da JDuarteDesign.

Será o quarto registro de estúdio, após “No Reason To Be Lonely” (2011), “The Game of Fate” (2014) e “Resilient” (2017), em uma discografia que inclui, ainda, “Live in Amsterdam” (2016), gravado “on stage”, na tour europeia da banda.

Ainda em janeiro, deve ser lançado o primeiro clipe. O trio também almeja voltar à Europa. “Em tempos de música digital, não há mais fronteiras e nós estamos ansiosos por viajar o mundo todo”, afirma Marcelo.