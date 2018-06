Clube do Bosque vai receber ‘arraiá’ com shows ecléticos

As festas juninas têm ganhado diversas versões. Neste sábado, o Clube do Bosque sedia o evento “Arraiá do Bosque”, realizado por Julião Biágio e a ML Entretenimento, que mistura a música da nova geração com elementos tradicionais. A festividade ocorre a partir das 22h, com ambientação totalmente temática.

Para as atrações musicais, foram escalados artistas de diversos gêneros. Haverão shows de Douglas & Iago, do gênero sertanejo; o grupo de pagode NovoLancy; o DJ Brown, que apresenta repertório funk; e Dj Mateus Borges, de música eletrônica. Foto: Divulgação

Para completar a festa, diversas brincadeiras típicas de festas juninas estarão disponíveis para interação do público. Haverá correio elegante, brincadeira da prisão, derruba latas, boca de palhaço, e o tradicional casamento caipira.

ACONTECE: O “Arraiá no Bosque” ocorre neste sábado, a partir das 22h. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 60. O Clube do Bosque fica da Rua Florindo Cibin, 550, Jardim Girassol. Informações pelo 98406-5504.