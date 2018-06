Childish Gambino é acusado de plagiar ‘This is America’ de outro rapper

Desde o último domingo, 24, alguns usuários do Twitter começaram a comentar sobre a semelhança entre This is America, música lançada por Childish Gambino (Donald Glover) no início de maio deste ano e American Pharaoh, canção de 2016 do rapper Jase Harley.

Muitas pessoas acusaram Gambino de plágio, e as suspeitas se referem tanto à temática da letra quanto no estilo e melodia da música.

Confira as duas músicas:

Em seu Instagram, Harley fez uma publicação na qual diz que não quer que as semelhanças entre as músicas virem um problema e tirem o foco da discussão. “Eu me sinto extremamente honrado de ser reconhecido e tachado como uma das inspirações para uma das principais obras da música e da arte visual do nosso tempo. Eu aprecio todo o amor e apoio. Mas, por favor, não deixem essa controvérsia diluir a mensagem que eu e Childish Gambino estamos tentando passar”, falou.

“Nós estamos falando sobre injustiças que testemunhamos e ele ajudou a criar uma plataforma para que todas as nossas vozes fossem ouvidas. Não vamos descreditá-lo por isso. O foco deve ser em causar mudanças em nossas comunidades e em construir equidade. Isso é maior que eu e ele e maior que a música. Não vamos perder o foco. Ninguém ganha quando a família briga”, finalizou.

Até o momento, Childish Gambino não se pronunciou sobre o assunto.