Céllia Nascimento comemora 20 anos de carreira com trabalho empoderado

Foto: Nick Seiker e Henrique Allen - Divulgação

Completando 20 anos de carreira artística em 2019, a atriz e cantora Céllia Nascimento celebra a maturidade artística conquistada trazendo mensagens de empoderamento em seu novo EP, “Que Nega Soul”, e no recém-lançado clipe “Nega Soul”.

Trata-se do quarto projeto da artista, que conta com a canção “Dora”, uma regravação de Dorival Caymmi, canções autorais como “Estação Primeira” e parcerias com Felipe Pizzutiello, em “Nega Soul”, e com Zé Celso Martinez Correa, Celso Sim e Melvin Santhana, em “Estrelas”.

As canções foram gravadas no estúdio Guidon e a produção musical do projeto ficou por conta de Edielson Aureliano e Wagner Fulco. Na canção “Dora”, Jura Capela e Felipe Pizzutiello se somaram aos produtores.

Tanto a música quanto o clipe de “Nega Soul” espelham uma luta contemporânea, segundo a artista. “Ela surgiu por causa desse momento que a gente está vivendo, do empoderamento feminino, da mulher negra, dos lugares que a gente está reconquistando. Eu falo das mulheres em todas suas posições”, explica.

O EP está sendo planejado desde 2016. Antes dele, a artista lançou o CD “Momento Circular”, que ganhou uma versão ao vivo em DVD. Além de cantar, ela toca instrumentos como xequerê, atabaque, berimbau, agogô e chocalho.

Sobre o som que produz, define que se trata de MPB com fragmentos de black music.

“A diferença desse trabalho para os outros é a maturidade. É um momento de transformação, divisor de águas, onde me coloco de uma forma mais real, mais clara. [Quero] ouvir minhas músicas tocarem em mais rádios, serem temas de novelas e filmes, quero ter 20 shows por mês, enviar minha mensagem. Quero que minha música consiga atingir milhares de pessoas, porque a mensagem é real e importante!”, vislumbra.

ARTES CÊNICAS. Céllia é atriz do Teatro Oficina há mais de 10 anos. “Comecei a cantar no teatro. Minha carreira de artista, ela aconteceu nessa junção: música e teatro. No teatro eu me descobri intérprete e compositora”, revela.

Ela também já atuou no cinema. A partir da interpretação da personagem Dora, que realizou no filme “A Serpente” – baseada na obra homônima de Nelson Rodrigues -, para o qual também gravou a trilha sonora, teve a ideia de colocar a composição de Caymmi em seu novo trabalho. “Achei pertinente colocar no EP por conta de ser um trabalho do meu momento”.