‘Casal da Cinquentinha’ lança DVD com composições próprias

Em 2017, em uma moto de 50 cilindradas, o casal Erivelton Tavares e Eliete Monteiro rodou 2,3 mil quilômetros do Ceará a Goiás para realizar o sonho de entregar a música “Volta Para Casa”, de autoria de Erivelton, para o cantor Leonardo.

A história ganhou repercussão nacional e, agora, morando em Sumaré e com o nome artístico de “Casal da Cinquentinha”, eles estão lançando um DVD no qual músicos da região interpretam suas composições. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Com 15 faixas, que vão do sertanejo ao forró e arrocha e são interpretadas por artistas de Hortolândia, Sumaré, Campinas, Cosmópolis e outras cidades, o material foi captado em gravações ao vivo em um estúdio improvisado na casa de Erivelton e Eliete, no bairro Matão.

No espaço, o compositor até criou uma plataforma que permite que a sua famosa moto fique rodando durante as apresentações. “Os amigos, vendo nossa história e nosso sonho, cada um veio nos ajudar cantando uma música. A gente não tem condições. Tem mesmo o sonho, vontade de vencer”, conta Erivelton.

Participaram das gravações Bonde Kara Nova, Maysa Rodrigues, Adriano Show, Banda Outra Vez, Gil Gonçalves, Rafael e Seu Teclado, Raelk, Thiago Nascimento, WS Show, Diassis e Pita, Trio Renascer, Carequinha do Forró, JC dos Teclados e Carlos Rodrigues.

PEREGRINAÇÃO

Em 2017, o casal deixou a residência onde morava, em Quixeramobim, no Ceará, e foi até Goiânia para entregar a música a Leonardo, após serem incentivados por amigos. O trajeto foi realizado em uma semana e eles levaram apenas uma troca de roupa cada e um lençol.

A dupla viveu em Goiás por quatro meses e cantavam para conseguir comprar comida. “A gente dormiu em posto de gasolina no chão, passou fome, a gente comeu rapadura e bolacha com água. Nossa história é verídica, doída e verdadeira, mas eu sou muito feliz, grata a Deus por ter me dado a oportunidade de ter chegado até aqui e ser reconhecida”, celebra Eliete, que canta no DVD.

A aventura pelo Brasil também serviu como inspiração para várias das novas composições, como a da canção “Sou Brasileiro”, na qual relatam alguns dos preconceitos que sofreram ao longo da viagem até a região Sudeste.

Apesar da saga, eles só conseguiram entregar a música ao cantor já em Sumaré, em novembro daquele ano, quando Leonardo veio à cidade realizar um show. Não obtiveram retorno, mas vão tentar novamente em abril, quando o músico volta a se apresentar na região mais uma vez.

Desta vez eles têm um aliado: Alexandre Reys, cantor de Pedreira que gravou a composição “Vou de Cinquentinha”, de Erivelton, e vai realizar a abertura do show do famoso artista. “ A música tem tudo pra dar certo”, avalia Alexandre.

“E a gente vai tentar novamente falar com ele [Leonardo]”, garante Erivelton. “A gente vai tentar enquanto tiver forças para sonhar”, acrescenta Eliete.

