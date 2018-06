Cantora se apresenta nesta terça no JucaJazz

A cantora Manu Cavalaro vem se destacando no cenário nacional com o seu primeiro disco autoral, “Cantora Não!”, que foi listado entre os 12 discos mais vendidos no Brasil pela distribuição da Trattore. O público de Americana poderá conferir este projeto ao vivo nesta terça-feira, no Juca Jazz Club, onde a artista será acompanhada por Marcelo Louback e Grupo.

O movimento realiza nova edição no John Gow Irish Pub, a partir das 18h, com show pontualmente às 20h30. Antes e após o show, o DJ Viny Blanco realiza discotecagem em vinil. Foto: Diego Dedablio / Divulgação

Manu Cavalaro é natural de Catanduva, cresceu entre pais músicos, e suas primeiras gravações musicais ocorreram ainda na infância, aos oito anos de idade, quando conciliava a atuação em jingles comerciais aos estudos de piano erudito, piano popular e canto. Aos 18, ingressou no Conservatório Dramático e Musical de Tatuí, em São Paulo, e posteriormente cursou Licenciatura em Educação Musical na UFSC (Universidade Federal de São Carlos).

O álbum que baseia o seu show esta noite surgiu após seis anos de imersão da artista no universo da composição e experimentação. Com seu álbum, ela faz um convite aos ouvintes dispostos a viver uma experiência musical que caminha na direção oposta da atual indústria musical do País. Ela quer romper com o estereótipo que envolve a palavra “cantora”, mostrando que sua voz pode ser um potente instrumento.

“Cantora Não!” foi concluído e lançado em dezembro de 2016, com composições e arranjos baseados na “música universal”, termo que Hermeto Pascoal (um dos artistas com os quais Manu já trabalhou) usa para designar a diversidade musical. Além de Manu, participam do álbum os músicos Salomão Soares (piano), Franco Lorenzon (contrabaixo), Fabio Leal (guitarra) e Rodrigo Digão Braz (bateria).

Na ocasião da vinda ao Juca Jazz, Manu será acompanhada pelos jazzistas do Marcelo Louback e Grupo, composto por músicos conceituados da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Acontece:

Manu Cavalaro se apresenta no Juca Jazz nesta terça-feira, a partir das 18h. O couvert artístico custa R$ 10. O John Gow Irish Pub fica na Rua Herman Muller, 275, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 307-4996.