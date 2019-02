Cantora do Fifth Harmony diz ter sido proibida de lançar parceria

A cantora Ally Brooke, do Fifth Harmony, afirmou em entrevista ao This Is How I Made It no último sábado, 2, que foi “proibida” de lançar uma música que gravou com outro artista.

Ally não revelou a época em que o fato ocorreu quem a teria impedido e com quem iria lançar a canção, mas disse que se sentiu muito desanimada, pois as outras integrantes do grupo estavam lançando produções separadas do grupo. “Todas estavam tendo novas experiências, abrindo as asas”, afirma.

“Eu era uma fã da música e estava amando trabalhar com aquele artista. Mas então eu fui avisada de que, sem a permissão da gravadora, eu não poderia lançá-la. A pessoa que teria que aprovar me ligou e literalmente falou algo como ‘Você não vai fazer isso, não vai lançar essa parceria, não vou deixar isso acontecer.'”

A cantora falou, ainda, que se sentiu sozinha e não entendeu a razão disso ter acontecido com ela.