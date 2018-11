Bruno Mars vai doar refeições a 24 mil pessoas

Bruno Mars vai marcar o fim de sua enorme turnê 24K Magic World Tour doando refeições para 24 mil pessoas carentes no feriado Ação de Graças, no Havaí.

O cantor nascido no Havaí anunciou neste domingo, 11, que ele doou dinheiro para a comida para a Divisão das Ilhas do Pacífico e Havaí do Exército da Salvação, que coordena um programa anual de refeições do Dia de Ação de Graças.

Mars realizou o último dos 200 shows de sua turnê no estádio Aloha, em Honolulu, no domingo. Foi a sua terceira noite consecutiva no local com 50 mil lugares.

A turnê do artista apoia seu disco multiplatina de 2016, 24K Magic. O cantor ganhou seis prêmios Grammy no início deste ano, incluindo álbum, música e disco do ano. O álbum inclui os sucessos Thats What I Like, Finesse e 24K Magic. (AP)