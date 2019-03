Blocos levam amizade e diversidade às ruas de Santa Bárbara

Amizade, homenagens e mistura de estilos marcam os desfiles de blocos de Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste. Os Blocos do Durva e do Traquitana foram formados por amigos e levarão o melhor das marchinhas para as ruas neste sábado e domingo, respectivamente. Em parceria com grupos da cidade, a edição do “S. Bárbara Carnaval DuzEnta” é realizada gratuitamente pela prefeitura até terça-feira, com demais blocos desfilando e concentração na Praça Coronel Luiz Alves (Central).

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O Bloco do Durva sai da Alameda dos Seresteiros, neste sábado, às 19h, e passará pelas ruas Treze de Maio, Professor Antonio Arruda, Avenida Monte Castelo e Rua Santa Bárbara, com chegada às 20h na Praça Central. Já do Traquitana, no domingo, se reunirá na ETA 1 (Avenida Monte Castelo), às 15h, com saída 17h, e trajeto na Avenida Monte Castelo e ruas João Lino e Santa Bárbara, com chegada também na Praça Central, às 18h.

O Bloco do Durva homenageará Durvalino Daniel, o conhecido Seu Durva, que hoje tem 90 anos. Vindo de Rio das Pedras, ele chegou a Santa Bárbara em 1953. Seu primeiro comércio foi montado há 67 anos, em uma das esquinas da Praça Central.

Já o Bloco do Traquitana surgiu de uma ideia de transportar um cooler e a caixa de som de uma maneira cômoda, segura e divertida, transformando-se assim em um caminhãozinho. Com um repertório de marchinhas e sambas-enredo, amigos formaram um bloco de mais ou menos 50 pessoas no ano passado. Para 2019, construíram um mini trio elétrico.

E o Bloco Apareceu a Margarida realiza uma matinê a partir das 15h, com concentração no Museu da Imigração. A saída está marcada para as 16h, com trajeto nas ruas João Lino, 15 de Novembro e Floriano Peixoto, até a Praça Central.

DIVERSIDADE

Já os blocos do Beco e das Bárbaras trarão diversidade musical na segunda-feira. A concentração “das Bárbaras” começa às 16h, na Praça Dona Carolina (Avenida Monte Castelo), com saída às 18h30 e trajeto da Avenida Monte Castelo para as ruas João Lino e Santa Bárbara, chegando à Praça Central às 19h30.Nascido em 2016, o grupo surge com o intuito de resgatar a antiga tradição carnavalesca do município.

Já o Bloco do Beco trará nuances da Música Popular Brasileira mixada com a música eletrônica, vindo da Estação Cultural, com concentração a partir das 16h e saída às 21h. O coletivo Undercurrent, terá como trajeto a Avenida Tiradentes. R.P.