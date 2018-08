‘Billy Elliot’ e ‘School of Rock’ chegam ao Brasil

A temporada de 2018 ainda não terminou, mas já são várias e grandiosas as promessas de musicais que deverão estrear no próximo ano. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o Atelier de Cultura, responsável pela produção de Annie, que estreia amanhã, no Teatro Santander, já tem no mapa dois grandes espetáculos: Billy Elliot – O Musical e School of Rock, previstos para o primeiro e o segundo semestres, respectivamente.

Billy Elliot deverá estrear no Teatro Alfa – os acertos finais estão em conclusão. Para a história do menino inglês, filho de um pai que trabalha em minas de carvão e que decide seguir outro rumo na vida (o balé), a responsável pela seleção de elenco Marcela Altberg já frequenta escolas de dança e balé em diversas regiões do País em busca dos quatro meninos que saibam interpretar e bailar com desenvoltura. Até a escola do Balé Bolshoi, em Santa Catarina, está na mira de Marcela.

Com músicas de Elton John, livro e letra de Lee Hall, o musical contará ainda com a coreografia originalmente criada por Peter Darling.

Já School of Rock deverá ocupar o palco do Teatro Santander. Será a primeira vez que uma versão não inglesa do musical terá recebido autorização dos produtores originais. Ainda em cartaz na Broadway, o espetáculo é baseado no filme de mesmo nome e conta a história do aspirante a estrela do rock, Dewey Finn, que intercepta uma carta destinado a um amigo professor e assume em seu lugar a vaga no ensino. Mas, em vez das matérias tradicionais, ele leciona rock, uma forma que resulta positiva em aproximar pais e filhos.

Trata-se do espetáculo original criado por Andrew Lloyd Webber, em 2015, com líricas de Glenn Slater e letras de Julian Fellowes. No cinema, o papel do professor foi consagrado por Jack Black.

Além dessas grandes produções, estão também previstas para 2019 os musicais Caroussel, que ganhou recente (e maravilhosa versão) e American Idiot, com canções do grupo Green Day, ambos produzidos por Renata Borges Pimenta Valle. Já Sunset Boulevard terá a assinatura de Stephanie Mayorkis, da EGG Entretenimento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.