Belize e Bermudas lança novo single

Foto: Karina Pilotto - O Liberal

A banda Belize e Bermudas lançou em todas as plataformas digitais, seu novo single, “Carnaval”, com a participação do cantor Do Prado e do percussionista Matheus Augusto.

A faixa é fruto de uma parceria com o escritor e DJ Gabriel Cordeiro, autor do poema que dá origem à música. A gravação foi feita na Vix Cave, estúdio do produtor e músico Victor Miguel, da banda piracicabana Beeguas.

A música conta uma história de carnaval pela ótica de quem já viveu uma paixão de alguns dias que muitas vezes vira de muitos anos. Essa poesia da vida real é embalada por um arranjo com influências em ritmos brasileiros e apimentada com a percussão, algo também inédito nas gravações da Belize e Bermudas.

“A gente pensou nele [Do Prado] exatamente por essa música trazer um pouco do suingue, da gravação da conga, que dá uma cadência diferente na música. A voz dele também remete a essa coisa do groove, do balanço. Tanto é que a levada que ele faz na estrofe é um pouco diferente até do que a gente tinha pensado originalmente. E quando ele traz isso, agrega demais”, afirma o vocalista do grupo, Luis Gustavo.

“Nós temos muita amizade com o Douglas [Do Prado] e desde que conhecemos o trabalho autoral dele, ficamos animados com a ideia de um dia gravar algo juntos”, explica o guitarrista Leon Botão.

AMIZADE. Do Prado iniciou sua atuação musical como percussionista, mas logo migrou para o violão e começou a compor. Possui singles e videoclipes lançados no YouTube e apresenta composições que misturam o violão com a percussão e os beats eletrônicos feitos por ele mesmo. Explora ainda ritmos brasileiros e suas variações, como baião, ijexá, maculelê e maracatu.

A Belize segue com a divulgação de seu primeiro EP, “Cabreragem”, que mistura ritmos tropicais da brasilidade com uma pitada do rock caipira, poesia, metáforas e sinestesias. O trabalho chegou ao mercado no final do ano passado.