Beatles ganha versão em forró e cordel em Piracicaba

Década de 1960. Um poeta matuto que mora sozinho no meio do sertão nordestino descobre em seu rádio de pilha uma estação que só toca Beatles. O som é apaixonante, mas esse matuto não faz ideia de quem são esses “cabra arretado”, então ele decide imaginar como seriam esses Beatles. Assim começa o espetáculo Beatles Cordel, misturando canções dos Beatles com música regional nordestina e literatura de cordel, com estreia marcada para esta quinta-feira no Sesc Piracicaba.

Quem imaginou tudo isso foi Rafael Beibi, vocalista da banda Zaíra, que carrega uma bagagem de 15 anos de dedicação intensa à pesquisa de forró e música nordestina. Beibi afirma com convicção que suas maiores influências musicais são os Beatles e Dominguinhos, e o desejo de misturar as duas coisas foi inevitável. Exatamente 50 anos depois dos garotos de Liverpool terem feito seu último show no telhado da Apple em Londres, o projeto ganha vida e sai em turnê sem prazo para acabar. Foto: Divulgação

No show, músicas como “Day Tripper”, “Come Together” e “Something” ganham uma roupagem regional, mas conservando o sentimento e “pegada” das versões originais. “Todo o universo de manifestações musicais e poéticas nordestinas traz uma densidade e uma pegada que, para mim, sempre conversaram muito com o rock´n´roll e a psicodelia dos anos 60 e 70”, analisa Rafael. Entre uma música e outra, o personagem “Seu Quité” vai dividindo com o público suas descobertas sobre grupo que, segundo ele, “toca um forró meio doido, que vem de umas terras mais longe que Sum Paulo”.

O nome “Seu Quité” faz referência à música “Being For The Benefit Of Mr. Kite” (1967), e todos os demais personagens citados pelo matuto em suas descobertas sobre os Beatles fazem ligação com músicas dos Beatles, como a Socorro (Help!), que é filha do seu “Leanor do mercado” (Eleanor Rigby), o Sargento Pimenta (Sargent Pepper), “Maxuel da loja de ferragens” (Maxwell´s silver hammer) e “Seu Roberto da farmácia (Dr Robert).

No palco, além de Beibi no vocal, zabumba e violão, acompanham Rafael Virgolino na sanfona, Matheus Tagliatti no contrabaixo, Alysson Salvador na viola e cavaco, Guegué Medeiros na percuteria e Giovani Bruno interpretando Seu Quité.