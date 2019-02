Batuca Batera reúne mais de 80 músicos em Americana

A segunda edição do Batuca Batera reuniu mais de 80 bateristas neste domingo, no Jardim São Luiz, em Americana, e teve desde músicos profissionais até aqueles que tocam como passatempo. O evento contou ainda com exposições de pinturas, fotos, venda de bijuterias, instrumentos musicais, food-trucks e bebida artesanal, além da arrecadação de alimentos que serão destinados ao Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus) de Americana.

O número de participantes foi mais que o dobro da primeira edição, realizada no ano passado, quando 39 músicos estiveram presentes. “O intuito maior é a união de todos os músicos, tanto empresário que gosta de tocar bateria, quando o batera que vive disso mesmo, trabalha só com banda, na noite. É legal pra amizade que vai se formando”, afirmou o idealizador e organizador do evento, Adson Lisboa.

Ao todo, dez músicas compuseram o repertório que teve Nirvana, Mamonas Assassinas, Michael Jackson, Alceu Valença, Tim Maia e Skank, entre outros. A lição de casa dos bateristas era aprender cada uma das faixas para que a execução fosse precisa. Além disso, o show contou com aproximadamente uma hora de improvisações conduzidas pelos organizadores.

Entre os participantes, a mescla na faixa etária predominou e era possível encontrar músicos entre quatro e 62 anos. “Ganhei a bateria com dois anos. Antes eu nem sabia como que era a bateria, só fazia barulheira, agora to pegando o costume”, contou Miguel Pontes, de seis anos, um dos bateristas mais jovens presentes nesta edição.





















Na opinião do músico Waldemar Rasmussen Junior, de 54 anos, iniciativas como essa motivam os mais jovens a se interessarem em aprender sobre algum instrumento musical. “Participei ano passado, somos da mesma geração, da velha guarda, tem que incentivar a molecada a seguir esse trampo. O grande lance é que não tem idade pra exercer a arte e agora a gente vê o ciclo se renovando, é muito legal”, ressaltou.

Além das apresentações, o público também teve acesso a exposições de pinturas, fotos, compra de instrumentos musicais, food trucks e bebidas artesanais. O evento teve entrada gratuita, mas foi pedido pelos organizadores que cada um doasse 1 kg de alimento não perecível. Foto: Leonardo Oliveira / O Liberal

A ideia para o projeto surgiu há oito anos, mas apenas foi colocada em prática no ano passado. Como toca o instrumento há 16 anos, Adson conseguiu rapidamente agregar participantes para a primeira edição. Apesar do crescimento, ele ainda não tem a intenção de quebrar recordes (o nacional é de 350 pessoas tocando simultaneamente).

“Não queremos parar com o evento tão cedo. Talvez, futuramente, com a ajuda de vários patrocinadores e a união de todos os bateristas, consigamos essa façanha”, finaliza.