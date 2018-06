Bandas underground se apresentam em Nova Odessa

Duas bandas “das antigas” da cena americanense voltam a se encontrar nos palcos nesta sexta-feira. Maguerbes e Álamo e os Descontrolados (com integrantes da antiga Rusty Machine, Maleducados e Stop Four) tocam a partir das 22h no Estação 19 (antigo NoCanto Bar), em Nova Odessa. O evento visa promover não só uma comemoração atrasada de Dia dos Namorados, como também um encontro dos amantes do rock local.

Foto: Ronald Madeu

O Maguerbes foi fundado em Americana e já acumula mais de duas décadas de carreira na música alternativa nacional. A banda tem percorrido diversos eventos com o show do seu último álbum, “Futuro” (2015). Atualmente, os músicos estão em estúdio, finalizando o álbum que tem o título provisório de “Rurais”. A previsão de lançamento do trabalho é para o segundo semestre de 2018. Tocam no Maguerbes os músicos Haroldo Paranhos (voz e ruídos), Ricardo Franciscangelis (bateria), Julio Ramos (baixo) e, Fabrizio Martinelli e Fabio Capelo (guitarras).

Já o Álamo e os Descontrolados é um projeto liderado pelo músico local Álamo Leonardo, que por muitos anos atuou como vocalista da banda de ska Rusty Machine, do Maleducados e do Stop Four. Ele decidiu reunir ex-integrantes de suas bandas anteriores para relembrar estes repertórios autorais.

ACONTECE: As bandas Maguerbes e Álamo e os Descontrolados tocam nesta sexta-feira, a partir das 22h. Os ingressos custam R$ 20. O Estação 19 fica na Avenida João Pessoa, 19, Centro. Informações pelo telefone 2220-9322.