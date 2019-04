Banda Municipal interpreta repertório sacro

Foto: Divulgação

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi realiza nesta quarta-feira o Concerto Pela Paz, com convidados especiais. A apresentação vai trazer um repertório exclusivo de músicas sacras.

Vão participar como convidados o Coral Kairós, regido pelo maestro Eduardo Manoel, o Grupo Harmonicus, Cláudia Santos e Anny Caetano.

No repertorio, as músicas “Flight of Valor”, “Amazing Grace”, “Sobre a Graça”, “Ousado Amor”, “Me Ama”, “Salmo dos Salmos”, “Cidade Santa”, “Ensina me Amar”, e “Louvor Total”.

“O título é alusivo ao mês da Páscoa”, explica o maestro da banda, Jair dos Santos. Uma das marcas da apresentação será o diálogo de instrumentos eruditos com outros populares, do grupo Harmonicus (guitarra, bateria e baixo elétrico).

“Sempre tivemos o desejo de tocar com uma orquestra, e estamos honrados por fazer parte deste belo projeto. Gostamos de explorar timbres e fazer música com uma orquestra é fantástico! Tenho certeza que será um concerto inesquecível para todos nós”, afirma Mikéias dos Santos, pianista do Harmonicus.Segundo o regente da Banda Municipal, a agenda da banda no ano será marcada por diferentes interpretações. “Na temporada 2019, teremos concertos italiano, MPB, Michael Jackson sinfônico e sertanejo”, finaliza.

Acontece. O Concerto Pela Paz será realizado nesta quarta-feira, a partir das 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é gratuita.