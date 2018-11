Banda Lua Nua relembra os Mamonas Assassinas

A Banda Lua Nua trouxe nesta segunda-feira (19) o repertório dos inesquecíveis Mamonas Assassinas para a rádio VOCÊ (AM 580), no programa “A Noite no Rádio”, com Jonas Aguiar.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O grupo de Americana, formado por Adriano China, Bruno Iatarola, Samuel Azuma, Lucas Girino e Zé Augusto, interpretou sucessos como ‘Pelados em Santos’ e ‘Robocop Gay’, entre outros, além de músicas de bandas como Legião Urbana.

De acordo com Adriano China, o vocalista da banda, eles se apresentam na maioria das vezes em pubs e festas de formatura, mas já estiveram até mesmo por programas de televisão como Ratinho, Silvio Santos e Máquina da Fama, todos do SBT, sendo que neste último foram vencedores da primeira edição da competição, João Kléber, da Rede TV, Legendários, da Record, e em três oportunidades no Domingão do Faustão, da Rede Globo.

“A gente está 99% confirmados para um show no Brazilian Day na Suécia, em junho de 2019”, comentou China, destacando que o estilo do grupo faz com que diversos eventos os procurem. “O povo sempre que bandas que agitam bastante”, explicou.