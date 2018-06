Banda cover toca hits dos Beatles no Tivoli

Os amantes dos clássicos do rock também terão opção para esta terça-feira. O grupo Rubber Soul, de Rio Claro, apresenta seu tributo aos Beatles às 19h30, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A atração tem entrada gratuita e ocorre na praça de alimentação do estabelecimento. No repertório estarão sucessos do quarteto inglês, desde os românticos, que embalam casais desde a década de 1960, aos mais dançantes.

Foto: Divulgação

A banda cover está em atividade desde 2005 e ganhou destaque por show que revisita a carreira dos Beatles de forma cronológica, mantendo a fidelidade visual e sonora ao grupo inglês. A Rubber Soul possui quatro figurinos que remetem às diversas fases do quarteto, como os famosos terninhos usados no programa “Ed Sullivan Show”, ainda no início das atividades, em 1964, passando pelas coloridas vestimentas da capa do icônico disco “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, de 1967, até a roupa registrada em foto da banda atravessando a rua na famosa faixa de pedestres em frente ao estúdio Abbey Road, onde gravaram álbum de mesmo nome, em 1969.

Fazem parte do Rubber Soul os músicos Maurício Gomes (Paul McCartney), João Rodrigo (John Lennon), Gustavo Gazana (George Harrison) e Tico Giacominni (Ringo Starr). O grupo tem conquistado cada vez mais destaque com seu tributo. Os paulistas participaram em maio deste ano do festival “Abbey Road on the River”, realizado em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos, em homenagem ao “Fab Four”. Eles foram um dos três grupos brasileiros escalados para o evento, sendo os outros dois do Rio de Janeiro e Vitória. “Fomos a única cover do estado a participar. Fizemos cinco shows nos cinco dias de festival, todos em formatos diferentes”, informa o cantor Gustavo Gazana.

ACONTECE: A banda Rubber Soul faz show nesta terça-feira, às 19h30. A entrada é gratuita. O Tivoli Shopping fica na Avenida Santa Bárbara, 777, Jardim Mollon. Informações pelo telefone 3457-9966.