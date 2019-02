Banda celebra o afrobeat em apresentação no Sesc

Foto: Joao Salomao - Divulgação

A Abayomy Afrobeat Orquestra traz para o Sesc Campinas músicas dos últimos dez anos de carreira em apresentação gratuita, com o show “Afrobeat, Afrontas e Lacrações”, neste sábado, às 16h30. Além de faixas dos álbuns “Abayomy” e “Abra sua Cabeça”, o setlist conta com releituras representativas para a banda, como “Meus Filhos, Meu Tesouro” (Jorge Ben), “Baba Alapalá” (Gilberto Gil) e canções da Orquestra Afro-Brasileira. Os músicos prometem também apresentar uma faixa inédita, parte do trabalho que será lançado ainda em 2019.

Neste novo ciclo, a sonoridade da Abayomy se volta ainda mais para a música brasileira, explorando ritmos do Norte e Nordeste do país. Expande as experimentações dentro da música africana e aprofunda a crítica social. “Temos que nos divertir e entreter. Acho que de alguma forma nos dedicar a isso vai ser a melhor resposta contra aqueles que nos entristecem. Estamos buscando explorar melhor a poesia dentro da mensagem e musicalmente queremos dar um passo adiante sempre. Já temos alguns esboços de músicas e temas já bem encaminhados e esperamos em breve mostrar algumas delas para o público”, comenta o vocalista e guitarrista Gustavo Benjão.

A Abayomy nasceu no Rio de Janeiro como um tributo ao criador do afrobeat, o nigeriano Fela Kuti. Alguns dos 13 músicos já se conheciam, outros se conheceram nos ensaios. O que nenhum deles podia prever naquela época é que o show no primeiro Fela Day realizado no Brasil, em 2009, seria um sucesso e despertaria em todos uma vontade de levar o projeto a outro patamar.

IDENTIDADE. Então surge o nome Abayomy, uma celebração às raízes africanas e à convergência de seus integrantes: o significado em Iorubá é “encontro feliz”. Com a banda batizada, o caminho natural foi buscar identidade própria, deixando que outras referências surgissem sem amarras, porém preservando a essência estética que os uniu. Uma assinatura do afrobeat brasileiro, com acento próprio, e com produção de André Abujamra.