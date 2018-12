Banda lança clipe de ‘Hurry Up, Life Won’t Wait’

Cenários como uma passarela sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, e a Estação Ferroviária de Americana foram as escolhas da banda Hurry Up para transmitir a mensagem de que a vida passa e é preciso correr atrás de suas realizações no clipe “Hurry Up, Life Won’t Wait”, lançado no último sábado em suas redes sociais. A música será uma das 13 faixas do segundo álbum do grupo americanense, “Empatia”, programado para lançamento em janeiro de 2019.

Vocalista e guitarrista da banda, que tem bases no hardcore punk, emo e pop punk, Bruno Meneghel explica que escreveu a letra e a primeira melodia e, então, o resto da banda e seu produtor, Ali Zaher Jr., acrescentaram novos elementos. “[A letra] é uma forma de dizer que não adianta ficar lamentando e nem esperando algo acontecer, pois tudo depende de você. Uma forma otimista de espantar pensamentos ruins e nos forçar a não desistir de fazer o que amamos”, explica.

O vídeo segue o mesmo conceito, embora também deixe espaço para interpretações pessoais. “Em resumo, é a banda tocando enquanto a vida passa para uma personagem. No começo ela está esperando algo acontecer, mas decide correr e o destino fica pra imaginação de cada um”, acrescenta o músico.

Um dos diferenciais do grupo é a existência de dois vocalistas dividindo espaços nos versos e refrões, algo também presente em “Hurry Up, Life Won’t Wait”, que tem como uma de suas marcas mais fortes a melodia do refrão. “O grosso do som é igual: bateria rápida, bastante guitarra, dois vocais, mas a letra amadureceu, não é um som inteiro acelerado e seguramos os arranjos para não ficar muito carregado. Afinal já se passaram cinco anos do nosso primeiro CD e muita coisa mudou nas nossas vidas para continuarmos fazendo exatamente o mesmo som”, avalia Bruno.

O primeiro álbum é intitulado “Ambulance Field Service”. Em 2015, eles lançaram um split com a banda Dinamite Club, da capital. Além de Bruno, formam a Hurry Up Lucas Arissa (vocal e guitarra), Claudio Cestare Jr. (bateria) e Carlos Henrique Lembo (baixo). Se a vida passa, assim também foi para o grupo. O vocalista e guitarrista conta que as letras mudaram, mas a essência é a mesma. “Escrevemos sobre o que nos alegra ou incomoda, é um desabafo ou uma declaração, então o fato de estarmos mais velhos e a atual situação política do país influencia nos assuntos tratados”, revela.