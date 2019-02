As mulheres e o rap são os grande vitoriosos do Grammy 2019

As mulheres e o rap foram os grandes vitoriosos do Grammy 2019, cuja cerimônia de premiação ocorreu na noite deste domingo, em Los Angeles. O álbum Golden Hour, da cantora de música country Kacey Musgraves, foi considerado o melhor do ano, enquanto a britânica Dua Lipa foi escolhida como revelação. A canção This is America, de Childish Gambino (identidade que o ator, roteirista e rapper Donald Glover utiliza no mercado musical), foi escolhida como a melhor do ano.

Gambino foi o grande vencedor da noite, com quatro prêmios: além de melhor canção, This is America também foi premiada como gravação do ano, melhor vídeo e melhor performance de rap cantado. Foto: Facebook / Reprodução

O rapper canadense Drake venceu na categoria melhor canção rap, com God’s Plan, e surpreendeu a plateia ao dizer que conquistar prêmios não é importante. “Você já venceu se você tem pessoas que cantam suas canções palavra por palavra, se você é um herói na sua cidade natal”, disse Drake. “Você não precisa disso aqui. Eu juro. Você já venceu.”

A cantora americana Cardi B fez história ao ter seu álbum Invasion of Privacy escolhido como o melhor na categoria rap – foi a primeira vez que uma mulher conquista tal feito.

A cerimônia começou com um grupo de mulheres que incluía a ex-primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama e a cantora Lady Gaga descrevendo o papel da música em suas vidas, em uma espécie de compensação pela ausência de vozes femininas na edição 2018 do Grammy. “A música sempre me ajudou a contar a minha história”, disse Obama. “(A música) permite que nos ouçamos uns aos outros.”

O domínio das mulheres também se fez presente na distribuição dos prêmios: Lady Gaga, Brandi Carlile e Kacey Musgraves venceram três categorias cada uma.

Lady Gaga, que triunfou neste domingo com o dueto com Bradley Cooper em Shallow, do filme Nasce Uma Estrela, agora soma nove Grammys na carreira. A canção ainda está concorrendo ao Oscar.

Cinco das oito categorias que escolheram álbuns do ano foram vencidas por mulheres, incluindo Carlile, com By the Way, I Forgive You; Janelle Monae, com Dirty Computer; Cardi B, com Invasion of Privacy; e H.E.R., com o álbum de mesmo nome. “Acho que nós evoluímos este ano”, disse Dua Lipa, ao receber o prêmio de revelação.

Diana Ross, que está prestes a completar 75 anos, foi ovacionada ao interpretar duas músicas. A cantora de música country Dolly Parton, de 73 anos, foi homenageada durante a cerimônia.