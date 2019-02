Ariana Grande posta foto com vestido que usaria no Grammy

Para Ariana Grande, não importa se você se recusou a comparecer a um evento: o vestido separado para a data especial precisa ser usado – e revelado. Na noite de domingo, 10, ocorreu o Grammy Awards e a cantora não participou devido a desentendimentos com os produtores. No entanto, isso não a impediu de usar o vestido em casa e publicar uma série de fotos em seu perfil do Instagram no mesmo momento do evento.

Ariana Grande estava confirmada na lista de performances do Grammy, mas cancelou sua participação após sentir-se insultada pelos produtores do evento, que recusaram que ela cantasse 7 Rings. Durante as negociações, os produtores chegaram a sugerir que a artista fizesse uma mistura com uma segunda música escolhida por eles, mas ela negou.

A cantora de 25 anos foi indicada para duas categorias e levou o prêmio de Melhor Álbum Pop Vocal com Sweetener. Ariana usou um vestido feito exclusivamente para ela pelo designer norte-americano Zac Posen.