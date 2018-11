Anitta vence, apresenta e entrega prêmios no Europe Music Awards

Anitta fez bonito na cerimônia de entrega dos prêmios do Europe Music Awards 2018 (EMA), da MTV, neste domingo, em Bilbao, na Espanha. A cantora faturou o prêmio de melhor artista do Brasil, apresentou a categoria de melhor artista hip hop e entregou o troféu do EMA para Nicki Minaj.

O EMA é uma premiação focada na Europa, mas também entrega prêmios para artistas de países de outros continentes, como foi o caso de Anitta, que venceu como melhor artista do Brasil.

A cantora comemorou o sucesso internacional: “Estão começando a conhecer meu trabalho”. Ao chegar ao tapete vermelho da premiação, Anitta tirou selfies com seus fãs e se emocionou com o público que cantou alguns de seus sucessos como “Paradinha”, “Vai Malandra” e “Downtown”. “Estou tentando fingir normalidade, mas não tá dando certo. As pessoas cantando enquanto eu estou passando. Hoje tá um dia muito babado. Não estou conseguindo”, disse ela nos stories do seu Instagram.