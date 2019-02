Anitta abre pré-carnaval em Campinas nesta noite

Duas semanas após lançar o single “Terremoto”, com participação de MC Kevinho, a cantora Anitta abre o Carnaval de Campinas com um show na Expo D. Pedro, na madrugada deste sábado para domingo.

A cantora chega à região após uma temporada de reconhecimento internacional.

Em 2018, conquistou o prêmio de “Melhor Clipe” com “Medicina”, no Latin American Music Awards, em Los Angeles. Seis dias depois, na Cidade do México, recebeu o troféu de “Melhor Cantora Internacional” na premiação “Homem do Ano”, da revista GQ mexicana. Foto: Eduardo Bravin / Divulgação

Por último, levou o prêmio de “Melhor Artista Brasileiro” no EMA 2018, premiação da MTV europeia, realizada em Bilbao, na Espanha. Anitta também foi indicada ao Grammy Latino nas categorias “Melhor Fusão/Interpretação Urbana”, com “Sua Cara”, e “Melhor Música Urbana”, com “Downtown”. A artista também participou da cerimônia e entregou o troféu de “Melhor Álbum de Salsa”.

No dia 9 de novembro, Anitta lançou o primeiro EP de sua carreira, “Solo”. O trabalho contém três músicas, uma em cada língua: “Veneno”, em espanhol, “Não Perco Meu Tempo”, em português, e “Goals”, em inglês, um presente de Pharrell Williams.

Na data, disponibilizou as três músicas e clipes ao mesmo tempo nas plataformas digitais. Somados, os três vídeos já totalizam mais de 60 milhões de visualizações no Youtube.

Em 16 de novembro, a artista estreou a sua docussérie “Vai, Anitta”, na Netflix. A primeira temporada conta com seis episódios de cerca de 30 minutos cada. As imagens fazem uma retrospectiva da carreira de Anitta e mostram os bastidores do “Projeto CheckMate” e do “Bloco das Poderosas”, no Rio e em Salvador.

Além da atração principal, o show de Campinas terá clima de folia, com marchinhas de Carnaval, concurso de fantasia, confetes e serpentinas. O público poderá contar ainda com ilha de customização, performers e cabine de fotos. A organização é da Multi Produtora, Expo D. Pedro e Grupo Austral e conta com o apoio da Associação da Parada e Apoio LGBT de Campinas.

Acontece

O Carna Poderosas, com show de Anitta, vai ocorrer neste sábado, a partir das 21h, na Expo D. Pedro, que fica na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, Jardim Santa Genebra, em Campinas.

O show está previsto para 1h. Os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser comprados em https://www.multiingressos.com.br.