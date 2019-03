Anavitória se apresenta nesta sexta em Americana

Os últimos meses têm sido povoados por novos passos na carreira de Anavitória. Novo disco, filme, documentário, festival próprio e turnê internacional são alguns destes episódios. E essa nova fase será compartilhada pelo duo de pop rural de Araguaína (TO) em show no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, na noite desta sexta-feira, que já tem os ingressos esgotados.

Em agosto de 2018, a dupla lançou simultaneamente o filme “Ana e Vitória” e o disco “O Tempo É Agora”. Enquanto o longa de comédia romântica protagonizado pelas cantoras aborda os relacionamentos modernos, o álbum chegou dois anos após o álbum homônimo de estreia do duo, que rendeu às artistas o Grammy Latino na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa”. Foto: Divulgação

Já em dezembro do ano passado, lançaram seu próprio festival de música, o “Nave”, que segundo elas “coroa o surgimento de uma novíssima geração de artistas que trabalham atravessando de um lado para o outro as fronteiras entre MPB e música pop”. A primeira edição vai ocorrer em 31 de março, em São Paulo.

Entre as conquistas mais recentes, está a primeira turnê internacional, em Portugal. “Tocar no coliseu e ver todos vibrando a mesma onda do jeito mais lindo faz a gente sentir um orgulho danado, e muita gente que ama nosso trabalho”, contaram em rede social.

Em fevereiro, a Netflix disponibilizou o documentário “Anavitória Araguaína – Las Vegas”, no qual Ana Caetano e Vitória Falcão são acompanhadas por três dias de 2017, entre uma apresentação gratuita em sua cidade natal e a viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos.

“Ainda bem que a gente tem esses dias guardados pra sempre nessa grande memória linda. São 50 minutinhos de lá e cá. Tem um pouco do eixo da nossa vida, no nosso maior extremo, nossa casa e o prêmio de música do planeta. Até hoje a gente não acredita direito. Só é grata mesmo”, celebra a dupla, também em rede sociais.

Ainda neste mês de março, as duas cantoras retornam para apresentações em duas cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas): os shows acontecem em Indaiatuba, no dia 28, e em Campinas, no dia 29, além de Limeira, dia 30.

ACONTECE: O duo Anavitória se apresenta a partir das 21h desta sexta-feira, no Teatro Municipal de Americana Lulu Benencase, localizado na Rua Gonçalves Dias 696, Jardim Girassol, em Americana. Os ingressos estão esgotados.