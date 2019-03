Americana descentraliza programação de Carnaval

A programação de Carnaval de Americana neste final de semana será espalhada pelos bairros da cidade. Enquanto o Carna Zanaga recebe grupos de samba, bateria e DJ, as praças Vó Palmira e Tio Gaga têm matinês com atrações infantis e Banda Municipal tocando marchinhas. O Bloco do Coreto se apresentará tanto no Zanaga quanto no Bloquinho da 29, na Tap House. Os eventos são gratuitos.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O Carna Zanaga, que vai ser realizado na Praça Vinícius de Moraes, no bairro Antonio Zanaga, vai receber no domingo, das 14h às 22h, o DJ Rafael e os grupos Samba Americana e Amizade Prevalece. Já na segunda, das 18h às 22h, as atrações serão o DJ Viny Blanco e a bateria do Bloco do Coreto. Pagode, samba e axé da década de 1990 estão nos repertórios. A realização é do instituto Jr Dias.

O Bloco do Coreto também se apresenta no Bloquinho da 29, que ficará concentrado na Tap House 29, na Rua Haiti, 29, Jardim Girassol, a partir das 16h deste sábado. “A gente está com 20 ritmistas, puxadores e demais membros. Música vamos tocar de tudo, desde marchinhas até ‘Jenifer’, ‘Vai Malandra’”, conta Anderson Rodrigues, um dos produtores culturais do Bloco do Coreto.

O Carnaval Família vai realizar matinês na Praça Vó Palmira (Rua São Teodoro, 200, São Manoel), neste sábado, das 9h às 19h, e na Praça Tio Gaga (Rua Otaviano Oladio da Silva, 219/291, Jardim Glória), no domingo, também das 9h às 19h. As festas serão à fantasia, terão a Banda Municipal tocando marchinhas, músicas infantis, festival de espuma e confetes, passeio em trenzinho, gincanas e praça de alimentação, segundo a organização.

Centro

Já o Bloco do Klozy vai trazer temáticas LGBTQ+ e ficar concentrado na Rua Joaquim Luís de Matos, no Centro de Americana, do meio-dia às 22h deste domingo de Carnaval. A participação é gratuita. Serão 15 atrações. Além de DJs, haverá da transformista Italo Saturnino, Coletivo Boca PretA, Laytima Tavares, Mabel Motorhell, da madrinha do bloco Alexandre Berton e a rainha Vick Aisha.