SESI Americana formará grupo de músicos iniciantes

Os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º do Ensino Médio do Sesi de Americana têm mais uma companhia além das palavras e números em sala de aula: notas musicais. Mais de 300 alunos passaram a contar com aulas de canto coral no segundo semestre deste ano e, para 2019, está prevista a formação de um grupo de 30 jovens músicos iniciantes para representar a escola em competições do segmento. Além disso, no dia 1º de dezembro, a unidade vai realizar uma apresentação de canções de décadas passadas com o envolvimento de todas as salas englobadas pela iniciativa.

“Há um pensamento em todas as artes, uma pseudociência que acredita no dom inato, que a pessoa nasce com um dom, e isso desclassifica alguns […]. E eu acredito que ela [aptidão artística] é desenvolvida. Se a gente permitir em todos os ambientes que haja arte, talvez a gente tenha muitos mais artistas. E mais importante do que ter artistas é ter pessoas que saibam apreciar essa arte. Mais do que formar artistas, a gente está formando ouvintes, apreciadores da arte”, afirma o maestro Eduardo Lustosa, que desenvolveu o projeto musical para a escola e ministra as aulas.

Para o regente, o principal objetivo da iniciativa é “ter uma geração de cidadãos americanenses que saibam ler música, que são bons ouvintes e sabem apreciar

diferentes artes”.

Diretora da escola, Edvania Guimarães de Carvalho explica que, no ano que vem, 30 alunos serão selecionados para realizar atividades no contraturno escolar e serem preparados para competições. “Cria um clima diferente na escola, uma organização maior. Na hora do intervalo, tem os intervalos culturais. Eles montaram um grupo cultural que faz apresentações na hora do intervalo”, conta ela. “Tem alunos que no intervalo ficam na robótica, outros ficam na informática, pesquisando alguma coisa de interesse deles, no lanche. Agora tem sido enriquecido mais ainda com a música”, acrescenta o coordenador pedagógico Gilmar Francisco Mantovanelli.

“Eu estudo aqui desde os meus 4 anos e eu nunca tive nada parecido. Não só minha sala, mas todas as salas estão muito ansiosas. A gente tá aprendendo muita coisa: técnica vocal, altura da voz, sobre música em si, tem sido muito legal”, relata a estudante Nicole Sartoreto, de 15 anos.

Greta Tiosso, de 17, revela que ela e outros alunos não imaginavam que era possível unir estilos clássicos a populares. “Eles trazem o eixo integrador das quatro áreas do pensamento e, agora, as aulas de música. Nós aprendemos as técnicas”, afirma.

APRESENTAÇÃO

O título da apresentação do dia 1º, que vai ocorrer a partir das 8h15 na unidade, é “Nas Ondas do Flashback”. Os alunos vão cantar músicas dos anos 1960, 70, 80 e 90. “A gente vai simular uma apresentação de rádio e vai ter pedidos de músicas. Vai ser um roteiro bem interessante”, detalha Eduardo. A entrada no evento é gratuita.