Alok e Anitta estão em ranking das músicas mais ouvidas para se exercitar

Com o verão bombando no Brasil, muita gente tenta entrar em forma, ou tenta mantê-la, se exercitando, para colocar aquela sunga ou biquíni e curtir uma praia. Como a música é sempre uma excelente companhia para os momentos fitness, o Spotify separou os hits que são os principais incentivadores dos usuários em 2018. Ao todo são 43,5 milhões de playlists com temas de treinamento na plataforma em todo mundo.

“God’s Plan”, de Drake, ficou em primeiro lugar nessa lista global, seguida por “I Like It”, de Cardy B. O sucesso “Till I Collapse”, de Eminem, ficou em terceiro. Devido à letra intensamente motivacional do rapper, essa faixa é, pelo terceiro ano consecutivo, a melhor música de todos os tempos para suar naquela aula de spinning, ou correr na beira da praia.

O hit de Eminem também lidera o ranking de músicas mais ouvidas para se exercitar no Brasil. Aqui em nosso país, o sucesso de Ed Sheeran, que bateu 2 bilhões de reproduções recentemente, é a segunda música mais ouvida para “malhar”. Na sequência vem o sucesso do brasileiro Alok “Hear Me Now”. O DJ brazuca aparece mais duas vezes nesse Top 20 no Brasil, com “Never Let Me Go” (#6) e “Fuego” (#12). Nas 20 mais ouvidas do País, “Vai Malandra”, de Anitta, também marca presença, na 16ª posição.

Top 20 músicas para se exercitar com Spotify:

1. Till I Collapse – Eminem

2. Shape of You – Ed Sheeran

3. Hear Me Now – Alok

4. Lose Yourself – From “8 Mile” Soundtrack – Eminem

5. Remember The Name (feat. Styles Of Beyond) – Fort Minor

6. Never Let Me Go – Alok

7. This Is What You Came For – Calvin Harris

8. In The End – Linkin Park

9. Killing In The Name – Rage Against The Machine

10. Chop Suey! – System Of A Down

11. Numb / Encore – JAY Z

12. Fuego – Alok

13. Sorry – Justin Bieber

14. Eye of the Tiger – Survivor

15. Panda – Desiigner

16. Vai Malandra (feat. Tropkillaz & DJ Yuri Martins) – Anitta

17. Cheap Thrills – Sia

18. Back In Black – AC/DC

19. Lean On (feat. MØ & DJ Snake) – Major Lazer

20. Believer – Imagine Dragons